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来源 China Lilang 中国利郎2022年录得收入30.86亿元人民币 纯利4.48亿元 全年派息每股32港仙

香港, 2023年3月17日 - (亚太商讯) - 中国利郎有限公司（「中国利郎」或「本公司」，及其附属公司，统称「集团」；股份编号：1234）今天公布其二零二二年全年业绩。



中国利郎主席兼执行董事王冬星先生说：「二零二二年，新型冠状病毒疫情反复，封控措施此起彼落，经济发展放缓。同时，疫情下居民外出购物、社交活动减少，消费意欲下降，服装行业首当其冲，全年服装零售销售出现负增长。面对充满挑战的营商环境，集团积极应对市场变化，持续推动新零售业务，推广促销、带动店效。」



二零二二年，集团收入同比下降8.7%至人民币30.86亿元。净利润按年下跌4.3%至人民币4.48亿元，主要由于年内疫情重创线下零售业务，部份门店因应防控措施暂停营业，加上集团为支持分销商而提供返利，以致整体收入有所下跌。毛利率为46.0%，同比增加4.1个百分点，主要由于二零二一年计提存货拨备人民币1.2亿元，而年内存货拨备回拨2,226万元所致。每股盈利为人民币37.42分，按年减少4.3%。



集团于年内保持财政稳健，现金流充足。董事会建议派发末期股息每股9港仙及特别末期股息每股5港仙，连同已派发的中期股息，全年每股派息合共32港仙，维持稳定的派息比率。



集团于年内积极发展微商城业务，既利用社交平台互动特点，又发挥在线线下互补的优势，带动店效增长。集团逐步将在线销售从以往清理过季库存的渠道，转型成宣扬品牌形象为主的平台，并透过产品促销、直播带货等活动，推动销售。于6.18电商购物节，集团在电商平台推出裤类爆款产品，在双11电商节前，则率先在网上推出极致单品拒水羽绒。纵使受市场不景气影响零售额轻微减少0.4%，但毛利因新产品较高销售单价及增加新品销售比例而大幅提升，新零售业务开始录得纯利。



然而，实体店铺销售备受疫情影响，集团果断关闭若干经营效益未如理想的店铺，并且放缓开店计划，以致未能达到全年门店总数与年初数目持平的目标。截至去年底，集团有2,644家店铺，较二零二一年底少89家。集团进一步优化全国销售网络，促成约50家门店搬迁往一、二线城市优越位置，以提升店效及店铺空间的利用。



目前已有近四成主系列店铺以代销模式经营。年内，集团继续透过与分销商的长期合作，巩固和开拓全国性的销售网络，为中国消费者服务，同时务实地推动分销商优化零售网络，优越的店铺位置增加门店，并推动实体店、增加利用微信平台，以实现更高的店铺效益。另一方面，轻商务和网店于二零二零年和二零二一年先后转为自营，于二零二二年十二月底，轻商务自营店铺共251家，其他店铺分别由一级分销商或二级分销商经营。



库存管理方面，尽管疫情反复，销售偏软，惟集团清理库存工作已见成效，而且在新物流园9月投入运作后，库存控制及物流配送的效益再获提升，年内库存余额与去年相若。



品牌推广方面，集团走在服装业前沿，创作虚拟人励LI，以其推广重点产品，展示中国利郎简约男装的品牌精神，吸引年青消费者对集团的关注。此外，集团继续和品牌代言人韩寒合作，除成为韩寒新作电影《四海》官方男装合作伙伴外，亦与他及《中国国家地理》杂志携手打造联名产品。中国利郎亦和艺术家曹羽Leo达成联名合作，LESS IS MORE与科幻小说《三体》达成联名合作店铺形象。



展望二零二三年，随着疫情防控优化调整措施有序落实，人民流动性大幅提升，社会经济活动预计将正在复苏得以恢复。此外，多个省市密集出台促消费政策，为提振市场信心、推升消费层次提供有力支撑。集团对来年上半年零售市道维持观望态度，但全年审慎乐观。



中国利郎将以审慎的开店策略加强销售网络，未来一年，集团目标店铺净增长约100家，并计划持续于各省会及地级市优质的购物商场增加店铺，同时将增加在奥特莱斯商场开店，以作为清理库存的常设渠道。集团于二零二三年的目标总零售金额定为增长10%以上。



集团将大力推动新零售业务，深耕「在线卖货、线下发货」模式，加入更多更好的服务模式，为顾客提供更便捷和贴心的购物体验。网店不仅是集团清库存的渠道，亦将是集团推出新产品的桥头堡，预计二零二三年，电商销售的产品中新货比例进一步提高，配合精凖的网上推广，推动流量及培养顾客的忠诚度，从而推动网上销售增长，争取于年内在电商业务方面实现显着销售增长。



王冬星主席总结说：「疫情加快了零售行业的整合，汰劣存优。中国利郎作为具实力的男装企业，未来一年将秉持『提供物超所值产品』战略，致力提高产品竞争力，经过过去几年努力，对内建构了强大供应链和库存管理能力，对外在原有分销渠道外，新增了代销、零售以及电商渠道，现在新渠道已经全部上了轨道并录得盈利。长远而言，集团锐意进一步巩固中国利郎在男装行业的领导地位，实现可持续增长，回馈持份者对集团的长期支持。」



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