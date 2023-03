Thursday, 16 March 2023, 11:43 HKT/SGT Share: 立讯精密:消费电子超30%年复合增长 立志成为汽车零部件顶尖供货商

香港, 2023年3月16日 - (亚太商讯) - 内地精密制造业龙头立讯精密(002475. SZ)近日于投资者调研会议上表示,未来公司将结合汽车产业的特点,将消费电子领域及通讯领域累积的成功经验应用在汽车领域,公司目标是成为汽车零部件市场的最顶尖供货商,同时预计消费电子板块将有30%的高质量年复合增长率。



紧捉出海机遇 目标成为全球前十大Tier1厂商

汽车行业具有开发成本庞大、技术门坎高深与进入市场难度大等高准入门坎。立讯精密进军汽车行业始于2008年与一家全球领先的Tier1(一级供货商)公司进行合作,此后公司在2012和2013年先后通过并购福州源光公司及德国SuK公司,在复杂精密结构件上取得较大突破,成为欧美顶尖Tier1的供货商,并顺势进入汽车电子及汽车配件领域;2018年,公司控股股东并购德国ZF(采埃孚)旗下BCS公司,协同公司进入智能汽车领域;2022年,立讯精密与奇瑞公司开展了深度合作,进一步走进大众视野。



立讯精密董事长王来春认为,汽车电子未来5年的成长幅度是几大板块中最大的,立讯精密现在必须要抓住出海机遇,与时间赛跑,结合技术累积与细节安排,实现成为全球前十大Tier1厂商的目标。



消费电子板块预计超30%高质量年复合成长

作为立讯精密的基石性产业,消费电子板块在未来的发展备受关注。首席运营官李斌指出,未来3-5年,在可预见的其他消费电子海外目标客户及中国消费电子目标客户总体市场,公司预计可实现不低于30%的高质量年复合成长。



公司表示在多个产业均实现快速成长的秘诀在于工艺+底层技术构建了公司强大的能力拼图。



在工艺层面,公司致力于将各产品的技术工艺特征进行深度解析,通过各项新工艺技术的充分把握及新材料对新工艺的催生效果,从而实现工艺层面给公司新工艺对公司带来的差异化开发能力。



在底层技术层面,公司聚焦于光、声、电、磁、热、射频等领域,完整的底层技术可充分支撑公司在工艺及产品面的有效迭加。



通过在产品、工艺、底层技术的有机结合下,公司将从跨界应用的能力、垂直整合挖掘的方法及全球化产能布局的既有能力入手,全面提升为客户价值赋能的能力。



针对中国消费电子市场,立讯精密能够积极以自身高水平、高技术能力响应客户需求,利用多个海外工厂提供完整的产业链资源。而针对海外市场,立讯精密则致力于说明初创公司聚焦市场区隔,协助初创公司实现从想法到产品再到商品的0到1的转变。同时发现用户对产品的各项需求,创造极致的用户体验,在竞争中发现新机会,布局新的细分产业。



加快数字化进程 支撑未来业务持续成长

人工智能广泛应用于各行各业,数字化及智能制造在生产制造行业的不断普及运用。立讯精密在利用数据优化制造过程上,已由最初的利用数据分析逐步迈向利用大数据认知和预测,通过数字化平台,公司可以在生产制造过程中快速分析非常细小的改进点,并通过机器学习及时调整至最优状态,达到降低成本提高效率的目标。



同时立讯精密也表示,数字化、智能制造的转型升级,会遵循投入成本最合理、实现管理效益最优的理念,支持公司未来业务的持续发展。





