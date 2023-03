Wednesday, 15 March 2023, 20:10 HKT/SGT Share:

来源 YEAHKA LIMITED 移卡有限公司将于2023年3月27日公布2022全年业绩

香港, 2023年3月15日 - (亚太商讯) - 中国领先的以支付为基础的科技平台---移卡有限公司(简称“移卡”或“公司”,股份代号:9923.HK)今天宣布,公司将公布截至2022 年 12 月 31 日 止年度的经审核综合业绩。

手机二维码登记

公司管理层将于北京时间2023年3月27日晚上8时(美东时间早上8时)主持业绩电话会议。



参会指引

1. 请点击以下链接或用手机扫描二维码进行预先登记。

2. 参会者可于登记成功后的跳转页面查看电话会议拨入号码及个人专属参会密码,或通过登记邮箱查收。(为了保证通话质量,中国参会者建议选用此种方式拨入。)

3. 参会者也可以点选 "Call me" 功能,选择所在国家区号,输入拨入号码,再按 “Call Me” 按钮参加会议,此功能暂不支持中国。

4. 建议提前至少一个工作日进行登记。

5. 请参会者于会议前15分钟拨打号码,并输入个人专属参会密码参加会议。



登记链接

https://register.vevent.com/register/BIda560765bc674ea8a72c2c153ef194ec



录音回放将于电话会议结束后约四小时开始提供,请按以下链接重听。

https://www.yeahka.com/conferencecall



关于移卡有限公司(股份代号:9923.HK)

移卡是一家基于支付的领先科技平台,专注为商户和消费者创造价值。我们的目标是建立一个独立可扩展的商业数字化生态系统,以实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易,并延展到为商家和消费者提供丰富多样的产品组合,目前包括(i)到店电商服务,为消费者提供一站式的超值本地生活服务;以及 (ii)商户解决方案,帮助商户更好的管理及推动业务增长。



详情请访问:https://www.yeahka.com/



投资者和媒体咨询,请联系:



移卡有限公司

投资者关系团队

电邮:ir@yeahka.com





话题 Press release summary



部门 信用卡和付款, Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network