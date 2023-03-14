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Tuesday, 14 March 2023, 12:32 HKT/SGT
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来源 China Tonghai International Financial Limited
中国通海金融委任旗下中国通海资产管理行政总裁

香港, 2023年3月14日 - (亚太商讯)  - 中国通海金融集团 (股份代号: 00952.HK) 欣然宣布委任邓思杰先生为旗下全资附属公司中国通海资产管理有限公司（中国通海资产管理）行政总裁，并于2023年3月1日起生效。


邓思杰先生曾于不同的私人银行担任要职，管理多项具挑战性的变革项目，拥有多元领域的丰富经验。获委任前，邓先生为高诚集团财富管理行政总裁，协助高诚以联合家族办公室形式开拓财富管理业务，为家族办公室、超高净值和高净值客户制定投资方案，实现财富目标。此前，邓先生于法国巴黎银行任职董事总经理。

邓思杰先生锐意带领华富集团于财富管理市场拓展业务，为超高净值及富裕客户提供财富增值及策划的行内意见。除了提供传统金融服务，团队亦专注于探索及提供金融科技、医疗科技、社会、环境及企业管治（ESG）和奢尚生活的热门投资主题，并配合中国通海金融拟拓展虚拟资产服务和产品，以及发掘更多投资机会的业务方向。

邓思杰先生同时是SHOUT艺术画廊的创办人，4间画廊分布于香港及新加坡甲级商场。通过SHOUT团队的合作，中国通海金融能够提供的艺术咨询和财务方案不仅是融资，更能与世界各地艺术策展人、画廊主人、艺术家和收藏家联系，为客户的艺术品收购和销售作专业辨识、研究、评估和议价。

欢迎邓思杰先生及其团队加入中国通海金融，凭借专业经验及广泛的行业知识，今后多位将在各自的专业领域为客户提供卓越的资产管理服务。

关于中国通海国际金融有限公司
中国通海国际金融有限公司(「本公司」，股份代号: 00952.HK)，为香港联合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于 1997 年在香港上市，致力打造成为全方位，全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴，并为客户提供卓越的一站式财经服务。

如有垂询，请联系：
华富投资者关系有限公司
卢秋玲 (Mandy Lo) 电话：(852) 2217-2753 电邮：mandy.lo@tonghaifinancial.com
陈碧虹 (Charlie Chan) 电话：(852) 2217-2504 电邮：charlie.chan@tonghaifinancial.com


话题 Press release summary

部门 金融
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