中国通海金融宣布委任旗下中国通海企业融资（控股）联席主席



香港, 2023年3月14日 - (亚太商讯) - 中国通海金融集团 (股份代号: 00952.HK) 欣然宣布委任林怀汉先生为旗下全资附属公司中国通海融资（控股）有限公司（中国通海融资（控股））联席主席，于2023年1月15日起生效。



林怀汉先生为英格兰及韦尔斯特许会计师公会之资深会员及香港会计师公会会员。彼毕业于英格兰纽卡素大学并获文学士（荣誉）学位，其后从事商人银行、投资银行及企业咨询服务超多四十年，并曾于多间国际银行机构担任高级管理层职位，具丰富经验。



林怀汉先生现担任中国通海融资（控股）联席主席，今起管理及带领该公司之投资银行部门、债务资本市场业务及资本市场业务发展，以满足境内外客户的不同融资需求，为其提供全方位专业服务。林先生于业务建构、重组及转型等领域具多年经验，并拥有丰富的行业知识。凭借其于银行和金融服务行业的相关履历，加上卓越的领导才能，将有助中国通海金融于各种挑战中继续往前迈进。



中国通海金融欢迎林怀汉先生正式上任，相信林先生将为我们的客户带来宝贵的价值，并为中国通海资产管理带来更亮眼的业务发展。



关于中国通海国际金融有限公司

中国通海国际金融有限公司(「本公司」，股份代号: 00952.HK)，为香港联合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于 1997 年在香港上市，致力打造成为全方位，全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴，并为客户提供卓越的一站式财经服务。



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