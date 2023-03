日清食品成为沪港通合资格交易股票

香港, 2023年3月13日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司(「日清食品」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1475)将按照上海证券交易所关于沪港股票标的范围扩大之最新公告,成为沪港通下港股通合资格交易股票,由今日(2023年3月13日)起生效。



沪港通于2014年正式启动,旨在建立中国内地和香港之间的股票市场互联互通。该股票互联互通机制允许符合条件的内地投资者进入香港股市(南向)并允许香港和海外投资者交易符合条件的内地A股(北向),但每日交易额度有一定限制。根据公告,沪港通下港股通的可交易股票范围将会扩大,纳入符合以下条件的在港主要上市外国公司股票:1)属于恒生综合大型股指数成份股或恒生综合中型股指数成份股;2)市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数成份股。此外,沪港通南向交易的可交易股票范围也将扩大,纳入市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数成份股。



日清食品执行董事、主席兼首席执行官安藤清隆先生表示:「自2017年上市以来,集团的业务及于资本市场的发展一直保持稳定,我亦喜见集团股份的投资价值逐步释放。获纳入沪港通标志着集团企业发展的一个重要里程碑,让更多内地投资者能够通过沪港通及深港通(早前已获纳入)买卖日清食品的股份。展望未来,我们将继续加强企业管治及投资者关系,务求为股东创造长远价值。」



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司(「集团」;股份编号:1475)为一间在中国内地及香港知名的食品公司,旗下众多品牌不仅知名度高,且广受顾客喜爱,并为香港最大的即食面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌组合,出品具标志性和优质的即食面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面,集团以创新技术推出「ECO杯」概念,销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数,包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 (可投资) 指数。 日清食品现可通过沪港通及深港通(早前已获纳入)下港股通进行交易。 详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。





话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network