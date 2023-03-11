Friday, 10 March 2023, 18:54 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC持续实现数字化转型创新 引领客户迈向智能运营旅程 把运营效率及成本优化提升至更高层次

香港, 2023年3月10日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（简称「中信国际电讯CPC」）凭借一系列数码转型创新技术，融合人工智能（AI）、机器学习（ML）、增强现实（AR）、大数据、区块链等技术，为企业商业模式带来竞争优势，为运营效率及成本优化提升新台阶，推动企业高质量发展。

(右起) 中信国际电讯CPC总经理 – 企业销售高力衡先生、西门子工业软件 (数字化工业集团) 大中华区高级经理郑文慧先生、步长制药信息化建设与管理中心总经理束炼先生及中信国际电讯CPC战略总裁蓝泰来先生及中信国际电讯CPC信息科技服务与数据科学部副总裁李超群先生

中信国际电讯CPC信息科技服务与数据科学部副总裁李超群先生表示：「我们紧贴未来趋势的智能营运套件由经验丰富的技术及行业专家设计，为企业提供一个革命性的数码转型旅程。方案有效让客户即时体验在营运旅程不同范畴带来的显著效益。」

中信国际电讯CPC的智能运营旅程结合了算法算力和一系列创新科技，赋能企业可轻易在多元场景启动智慧旅程，从一站式识别和存取管理、优化工作流程、增强运营效率、合规性管理，全栈创新项目无缝连接智能化ICT基建底座，专业团队均具备丰富经验和能力，可配合不同企业需要，伸延开发或客制专属项目。



中信国际电讯CPC信息科技服务与数据科学部副总裁李超群先生表示：「我们糅合创新及高效应用能力，加上具备跨技术及不同领域的专业知识，成功协助客户解决棘手的问题，引领客户取得非凡的业务成果。紧贴未来趋势的智能运营套件由经验丰富的技术及行业专家设计，为企业提供一个革命性的数字转型旅程。方案有效让客户即时体验在运营旅程不同范畴带来的显著效益。」



启动未来的创新及智能运营套件

在过去20年来，中信国际电讯CPC一直致力协助不同行业的企业实现由科技推动的数字化转型。该公司拥有一系列成功为来自不同行业的企业设计、整合及部署的解决方案，以针对企业的不同需要，当中包括：



-- 人工智能及计算机视觉能力以提升识别和存取管理

车辆及访客进出管理系统改善进出权限管理、提升办公室运营管理，以及通过整合式记录让企业全面掌握运营状况并作出正确决策。企业亦可利用资料记录快速完成调查事故及分析趋势以配合不同专案应用需要。有关进出控制管理系统是以影片/物件分析为基础的解决方案，车辆识别数据及数据库记录互相关联，可快速于三秒内审批车辆及访客的进出权限。



-- 整合式智能技术以加强自动化运营系统

以人工智能及计算机视觉把生产线上的品质检查自动化。全面的智能套件运用计算机视觉及图像分析技术，协助前线员工快速及高效地识别出原材料，以侦测出产品缺陷或不符合原有规格的情况，从而提升品质监控能力。

用户个案：一家享誉国际的钢铁制造商运用了人工智能的视觉侦测、整合式感应器、视觉运算、机器学习及前瞻性的演算法工具，通过分析大量非组织化的影像及其他大数据模型，以侦测出有问题的钢铁产品。



运用AI-AR遥距技术加强与服务团队的协作能力。此屡获殊荣的解决方案结合数据视像化、计算机视觉及机器学习演算法，为在地员工提供以平面/立体的图像组成的指引；而该方案亦可以协助本地及全球专家团队，例如本地前线工程师、区域在地技术人员及系统运营商，无论相隔多远，亦可与不同领域专家共同解决困难。

用户个案：一家以香港为总部的跨国企业运用AI-AR千里眼方案，通过千里眼服务为海外分支地区员工提供在职培训，更协助加勒比海地区的在地技术人员提供实时指引，以维修当地复杂的工厂机器。



以人工智能光学文字辨识（AI-OCR）数据撷取方案打破语言隔阂及改善数据输入流程。经专业培训的AI-OCR方案可以运用自然语言处理（Natural Language Processing，简称NLP）、大数据分析、机器学习及前沿的认知物件辨识系统（Cognitive Object Recognition System，简称CORS）技术撷取及「阅读」文件数据。通过自动化扫描医疗记录、发票或特定文件，大大减省手工输入数据的时长。同时，该方案亦可借着学习独特语言及建基于不同设计的特定格式，从而更加有效整合审批工作流程。

用户个案：一家中国医院集团运用AI-OCR数据撷取方案，改善病历记录存档及排序、把指定栏目要求标准化、提升准确度，同时突破了数据输入的瓶颈。

用户个案：中信国际电讯CPC采用AI-OCR方案，整合COR、NLP及区块链技术，撷取员工开支账单及供应商收费系统的中英文发票，轻易准确地自动输入系统记录。公司计划把这个方案伸延至其他语言，以全面支援智能账本系统。



-- 创新的人工智能计算机视觉方案重塑企业的商业价值

以更具智能方式管理智能仓库及供应链。创新的机器学习模型运用了人工智能、大数据分析及深度学习，以识别、寻求及计算货品数据，速度达95毫秒，准确度达99%。取得的实时高质量数据可让用户有效掌握整个供应链流程状况。



-- 「人工智能可视化保安方案」应付在多重宇宙（Multiverse）时代中的未来网络威胁

重塑以「视觉」主导的保安模式 ，颠覆传统信息安全方案，以视觉追踪、整合人工智能演算法、以弱监督正则化算法（Weakly supervised regularization algorithm）、视觉运算及神经网络，把数据转化为图像，并瞄准潜在恶意程序，以保护企业免受其攻击，效率较传统方法提高10倍至100倍。



展望2023年数字转型趋势

全球知名的数智化通讯服务供应商，中信国际电讯CPC以推动创新为己任，综合式智能化运营套件正是为企业迈向数字转型的目标，提升运营效率及改善协作的智慧平台。



以丰富的数字转型经验为多个客户创优增值

-- 为医药行业的数码及智能升级带来良方妙药

步长制药致力于通过持续的科学创新、开发和医疗解决方案成为业界认可的医疗保健提供商，更是中国知名的医药品牌之一，通过创新的医疗保健解决方案和药物为人们的生活做出贡献。 纵观其20年的发展历程，步长制药已在中国大健康产业中建立了完善的网络。



后疫情时代，医药企业经营环境正面临巨变——科技创新的高度重视、医改方案的持续推进、疫情等突发公共卫生事件——医药企业的经营环境已然改变，加速格局重塑，医药企业对于数字化产品的认知越加深刻。



步长制药信息化建设与管理中心总经理束炼先生分享说：「医药行业数字化加速发展基于内外因素共同推动，在转型的过程中，创新的 ICT 合作伙伴便是转型旅程的加速器。无论是伙伴专业团队的服务经验，项目流程的质量和创新技术的能力均成为企业数字化发展的关键。」



结合步长制药的实践经验，束炼对数字化转型的有效路径作出了简单分享。首先、医药企业应积极响应国家政策，乘势数字化转型浪潮，推进信息化建设。如近年中国大健康产业与相关政策，鼓励以数字技术赋能健康产业发展。其次、医药企业应吸收其他行业、企业的经验，以找到数字化的切入点和改革点。还有必须得到管理层支持。企业要谨记数字化、信息化不可能一蹴而就，是长期的投入，企业必须考虑成本及资源问题，平稳进行，逐步实践。



为配合数字化赋能发展的需要，医药行业对业务、生产等上云需求增多，并且对安全、稳定的网络环境越发重视。步长制药迅速部署将基建升级，把其运营和生产转移到TrueCONNECT™混合SD-WAN网络。束总表示：「服务优化后，我们不仅克服了跨地运营的技术挑战，更深信在未来必须拥抱智慧才能智赋运营，满足医药企业数字化发展旅程。」



-- 西门子数字化工业软件数智今日，同塑未来

伴随着产业升级，「数字化转型」将成为未来制造业发展的必然趋势。西门子数字化工业软件致力于推动数字化企业转型，实现满足未来需求的工程。近年发展的Xcelerator 产品组合助推企业数字化转型，使各种规模的公司都能适应复杂性，并利用它来提高生产力以及获得竞争优势，赋能制造企业。西门子工业软件大中华区高级经理，郑文慧先生表示：「我们从2019年开始采用中信国际电讯CPC和子公司中企通信多样ICT 基建服务及智能解决方案助力我们精准把握数字化发展机遇，让我们更快，更准实现产品和流程价值。」郑总续说：「我们的数字化推进需要一个可信赖的ICT伙伴携手一起探索创新技术潜能，利用创新智能化ICT 解決方案支持企业可持续发展目标。」



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、21个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



媒体查询：

Catherine Yuen (阮颖珊)

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com



Barton Chui (徐世峰)

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(852) 9776 5647

電郵：barton.chu@ogilvy.com





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