熊少明先生再度增持艾伯科技股份

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|足证其对集团投资价值和未来发展前景之信心
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香港, 2023年3月9日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：2708.HK）欣然宣布，著名企业家熊少明先生（「熊先生」）向集团主要股东益明控股有限公司（「益明」）收购1,000万股股份，占艾伯科技已发行股份总数1.5%。熊先生再度增持艾伯科技股份足证其对集团之发展充满信心。
熊先生是中国近年来最成功的资本企业家之一，于多家上市公司担任董事职务，其背景和资源雄厚。近年，熊先生积极发掘及投资极具发展潜力之公司；继2021年入股艾伯科技后，分别于去年和今年再度增持艾伯科技股份。作为集团的重要股东之一，熊先生再度增持集团股份不仅是对艾伯科技价值的认同，亦是对管理层的一种肯定和信任，同时充分反映其对集团发展前景的坚定信念与积极态度，相信有利于提升投资者信心。
益明的已发行股本由主席兼执行董事黎子明先生全资实益拥有。股份增持事项完成后，熊先生及其全资实益拥有的Andy Xiong Holding Limited持有的股份总数由5,271.2万股（占艾伯科技已发行股份总数约7.9%）将增加至6,271.2万股（占艾伯科技已发行股份总数约9.4%）；而黎先生及益明所持股份总数将由1亿6,158.0万股（占艾伯科技已发行股份总数约24.21%）减少至1亿4,158.0万股（占艾伯科技已发行股份总数约21.22%），黎先生仍然为集团最大主要股东。
近年，艾伯科技不断加快业务发展步伐，突显集团拓展业务的决心。集团于三月初公布拟以不超过4,000万港元投资认购杭州一芯微科技有限公司（「杭州一芯」）不超过5%股权。作为一家主要从事恒压恒功率气流传感芯片的设计及开发，以及模块的生产及销售的公司，杭州一芯的业务领域具有庞大增长潜力，未来其研发和生产的组件需求量有望稳定上升。此投资有助集团多元发展硬件业务以进军芯片制造业务。另外，杭州一芯的业务与集团的主营业务智能终端产品销售业务有强劲协同效应，可为集团的信创产品提供稳定的原材料供应。
艾伯科技主席兼执行董事黎子明先生表示：「我们非常荣幸熊先生一直支持艾伯科技，为集团的主要长期战略股东。熊先生多次增持集团股份充分反映其对艾伯科技未来发展前景的坚定信心，为集团在巩固业务策略及发展注入强心针。未来，艾伯科技将继续专注国产化信创产业发展和产品研发，同时发掘其他商机，加大力度发展多元业务寻求突破，长远为持份者创造价值并实现业务可持续增长。」
关于艾伯科技股份有限公司
艾伯科技股份有限公司（股份代号：2708.HK）是行业领先的产业数字化解决方案企业，专注在中国提供5G通信设备及专网解决方案、信创IT终端产品及行业解决方案、物联网产品及解决方案以及产业数字化解决方案，业务主要分为四个类型，包括（i）智能终端产品销售;（ii）系统集成;（iii）软件开发;及（iv）系统维护服务。集团深耕物联网领域超过二十年，客户来自中国公营及私营界别，如中央政府机构、大型国有企业及私营企业。
如欲查询更多数据，请浏览艾伯科技股份有限公司网站：http://www.ibotech.hk
话题 Press release summary
部门 电信运营商, 数字
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