“港股数字货运第一股”维天运通今日上市，持续推动行业数字化升级

香港, 2023年3月9日 - (亚太商讯) - 3月9日,中国最大的数字货运平台之一的运营商合肥维天运通信息科技股份有限公司(「维天运通」,2482.HK)在联交所主板正式挂牌上市,发行价为每股2.9港元,全球募资总额约1.25亿港元。作为港股兔年首支新股,维天运通香港公开发售录得超额认购22.09倍。

维天运通执行董事兼董事长冯雷先生(左)于合肥主会场鸣锣开市

维天运通执行董事兼首席执行官杜兵先生(左五)及维天运通执行董事兼首席财务官王瑶女士(右三)于香港交易所现场敲锣

深耕市场21年 港股“数字货运第一股”成功闯关

维天运通前身于2002年在北京成立,致力于通过创新的技术应用和服务模式打造良性物流生态圈,让货运人行之有道、取之有道,推动数字货运生态的可持续生长与繁荣。



2022年前三季度,于维天运通数字货运平台上完成交易的结算运费总额(包含增值税)(简称线上GTV)达到人民币273亿元。公司为超过11,600名托运方及270万名货车司机提供服务,托运订单完成量超过3620万份,是中国最大的货运平台之一。除去数字货运平台,2014年推出的卡友地带(即“线上+线下”的货车司机社区)有超过310万名注册用户,积累了庞大且忠实的货车司机用户群体。两者相辅相成,提供了高效的补充运力资源。



中国虽有全球最大的货运市场,但仍旧面临运转效率较低和道路运输托运方与货车司机之间缺乏信任等长期存在的问题。维天运通始终致力于利用互联网技术和数字化手段提升中国道路货运行业的运转效率,并基于其对技术发展趋势的洞察来引领行业数字化变革。



推动货运行业数字化 助力行业良性生态圈

业内人士认为,作为中国第一批探索物流数字化的企业,维天运通此次赴港上市,有望借助国际化资本平台,进一步夯实其既有的市场领先地位。公司董事长冯雷此前亦表示,公司数字货运服务覆盖数字化运力采购、数字化业务运作、数字化财务结算三大环节,帮助物流企业构建标准化的内外部协同流程,对内打破部门壁垒,对外打开管理边界,提升全链路管理能力,实现综合成本与服务质量的最优化,推动全价值链的降本增效。



与此同时,随着国家产业链迈向价值链中高端,对物流的交付能力、服务质量都提出更高要求,正倒逼物流业转型升级,向精益化发展阶段迈进。深耕数字货运20余年,维天运通(路歌)现已形成“全链路数字货运+货车司机社区+车后服务”等多种新业态为一体的生态闭环。将业内各角色纳入一条高效、透明、稳定的生态链条中,系统地助力物流企业实现降本增效。同时提升货车司机收入来源的稳定性,提高货车司机的社会归属感和职业尊严感,构建良性的物流生态圈。



展望未来,相信在广阔的中国市场发展空间及境内外资本市场资金助力下,维天运通将继续通过数字化服务促进生态系统参与者之间的协作,助力中国道路货运行业的数字化和可持续发展。





