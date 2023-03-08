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来源 Quamnet 【华富财经杰出企业大奖2022】公布得奖名单 获奖企业把握机遇 以良好商誉砥砺前行

香港, 2023年3月8日 - (亚太商讯) - 由华富财经网主办的【华富财经杰出企业大奖2022】公布获奖企业名单，本年度共八间企业获得九项殊荣。大奖见证企业行稳致远，获得商界和媒体鼎力支持。



第十四届【华富财经杰出企业大奖】 汇聚机遇 载誉前行



华富财经网自成立以来专注财经领域，亦聚焦大众关心的优秀表现行业，自2009年起举办【华富财经杰出企业大奖】，嘉许卓越企业，并为行业领先的财经网站。



【华富财经杰出企业大奖】的评审团由华富财经网编辑部、研究部团队，以及一班独立的经济分析师组成。在收集各界提名后，每间企业均须递交基本资料和自我评价报告以作评选。评审团再依据八大范畴，包括: 优秀产品及服务、品牌形象、管治方针、市场推广、发展策略和潜力、业内成绩、企业社会责任，以及独特的经营理念或发展，从各行各业选出具代表性的企业，接受嘉许并颁发奖座以作表扬。



第十四届【华富财经杰出企业大奖】以「汇聚机遇 载誉前行」为主题，不但嘉许企业在充满挑战和困难的营商环境下，仍凭借长久以来累积的实力和商誉持续前进，同时勉励企业在疫后把握机遇，实现长远稳健发展。



本届获奖公司来自多个商业界别，包括金融服务、强积金服务、信息与科技服务供货商、物流、交通基建、财经印刷及信托服务等。



今年共有八间公司荣获大奖，其把握发展机遇的决心获得嘉许，包括：中国人寿信托有限公司、中信国际电讯（信息技术）有限公司、嘉里物流、伟禄亚太证券有限公司、伟禄集团控股有限公司、越秀交通基建有限公司、方讯财经印刷有限公司及高华德国际有限公司。



获商界媒体广泛关注 荣誉嘉宾共襄盛事



本年度大奖已在网上公布得奖名单，稍后以其他方式颁发奖项。中国通海金融财经媒体有限公司董事总经理陈耀峻先生表示︰「2022年香港依旧被新冠疫情和外围环境因素影响，让复常之路充满变数，但同时为后疫情时代缔造和储备更多契机，企业也因此养精蓄锐准备迎接曙光来临。随着2023年年初香港疫情逐步解封，与世界重新接轨，相信会为商界带来更多好消息。本年度的大奖也因此嘉许过去一年积极装备迎接复常新篇章的企业，为商界立下积极奋进的榜样，与同侪携手迈进未来。」



大奖获得中外媒体鼎力支持

大奖获中外媒体广泛报道和支持，包括《英文虎报》(The Standard)、《财股网》等。



【华富财经杰出企业大奖2022】得奖名单﹙排名按公司英文字母顺序排列﹚

1. 最佳退休金服务商2022 中国人寿信托有限公司

2. 杰出强积金计划2022 中国人寿信托有限公司

3. 杰出信息及通讯科技服务供货商2022 中信国际电讯(信息技术)有限公司

4. 杰出财经印刷服务企业2022 方讯财经印刷有限公司

5. 杰出信托服务2022 高华德国际有限公司

6. 杰出绿色物流服务供货商2022 嘉里物流

7. 杰出证券服务发展2022 伟禄亚太证券有限公司

8. 杰出多元化综合企业 2022 伟禄集团控股有限公司

9. 杰出基建投资及发展2022 越秀交通基建有限公司



【华富财经杰出企业大奖】网站: https://events.quamnet.com/landing/QOEA2022



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