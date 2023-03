Tuesday, 7 March 2023, 13:30 HKT/SGT Share:

来源 CGFNS International 随着美国卫生系统面临越来越大的填补人员空缺的压力,CGFNS 联盟发布了外国卫生工作者道德招聘的更新标准

费城, 2023年3月7日 - (亚太商讯) - 由于美国医疗保健雇主面临重大的人员配置挑战, CGFNS International, Inc. (CGFNS) 的一个部门德国际招聘实践联盟更新并加强了其道德招聘准则,该准则为公平和透明的外国招聘建立了最佳实践标准 -受过教育的卫生专业人员进入美国。



第四版道德国际招聘和就业实践医疗保健守则,被称为“联盟守则”,加强了关于合同透明度和入职培训计划的建议。 联盟准则由代表整个行业利益的多方利益相关者团体制定,包括雇主、工会、招聘人员和代表性护士组织。



这是在全球卫生工作者日益短缺的情况下,卫生系统难以填补空缺并考虑各种选择,包括有时转向从国外招聘训练有素的专业人员。 在过去的五年中,CGFNS 的外国培训卫生工作者的申请翻了一番,他们正在寻求在美国工作的资格。



这一趋势引起了人们对确保国际招聘做法合乎道德、在规定其义务时保护流动卫生工作者的权利以及招聘机构和雇主在这一过程中承担责任的进一步担忧。 联盟准则于 2008 年首次发布,每五年审查和更新一次,以适应招聘环境的变化,并确保其条款继续解决移民卫生专业人员和招聘他们到美国工作的人的基本权利和责任。 守则为招聘机构和雇主提供指导方针,解决移民权利,包括获得公平合同的权利、提供知情同意和诉诸司法的权利。



该守则已被 12 家公司自愿采用,这些公司每年总共招聘数千名员工,并经过联盟严格的认证程序,包括合同审查和健康专业调查。 可在此处找到经认证符合联盟准则的招聘公司列表。https://www.cgfnsalliance.org/certification_process/view-certified-recruiters/



联盟理事会经过一年的内部和外部审查后发布了 2023 年联盟准则。



“随着最近的大流行进一步推动全球对护士和其他卫生工作者的需求增长,人们越来越担心确保国际招聘过程符合道德和可持续发展,”联盟主任 Mukul Bakhshi, JD 说。 “更新后的 2023 准则反映了招聘环境的近期变化,我们希望它能帮助推动行业向前发展,确保招聘行为公平并尊重基本权利。”



“我们的组织自成立以来一直参与联盟的工作,并完全认可联盟守则,”AONL 首席执行官 Robyn Begley,DNP,RN,NEA-BC,FAAN,美国组织首席执行官说。 护理领导(AONL)。 “公平公正地招聘受过外国教育的护士是为所有护士营造专业执业环境的基础。我们将继续致力于提高所有员工的高标准待遇。”



“作为支持卫生工作者流动的国际证书评估的全球领导者,在 CGFNS,我们知道卫生工作者移民到美国带来了提供救生护理的关键技能的个人。随着短缺的持续存在和雇主加紧招聘外国人 -训练有素的护士和其他卫生工作者,我们必须共同努力,提供更好的保护,以防止剥削,”CGFNS 总裁兼首席执行官 Peter Preziosi 博士、注册护士、CAE 说。 “我们为我们通过联盟所做的工作感到自豪,继续为支持进入美国的护士尽自己的一份力量。”



关于 CGFNS International, Inc.

CGFNS International 成立于 1977 年,总部位于费城,是一家移民中立的非营利组织,自豪地成为世界上最大的护理和相关健康专业证书评估机构。 如需更多信息,请访问 www.cgfns.org。



关于国际道德招聘实践联盟

自 2008 年以来,该联盟一直致力于促进医疗保健行业遵守倡导负责任、道德和透明的招聘实践的标准。 该联盟监控经过认证的招聘组织并验证其流程,以确保这些标准得到遵守,并提供受过外国教育的专业人士资源以做出明智的决定。 该联盟于 2014 年 9 月成为 CGFNS International, Inc. 的一个部门。如需更多信息,请访问 www.cgfnsalliance.org.



联系方式:

Mukul Bakhshi, Esq.

Chief of Strategy and Government Affairs

mbakhshi@cgfns.org

(215) 243-5825



资料来源: CGFNS International



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network