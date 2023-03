Monday, 6 March 2023, 16:59 HKT/SGT Share: 世界听力日 「乜嘢话」长者听力慈惠计划启动礼 听障增加认知障碍风险高达5倍 抑郁风险增47%

及早正视听障 减低「社交孤独」改善乐龄生活素质

香港, 2023年3月6日 - (亚太商讯) - 全球有近15亿人患有不同程度的听力障碍,其中以长者情况更为明显。在香港65岁或以上的长者之中, 每10个就有7个受听障困扰。适逢3月3日为「世界听力日」,为响应今年世界听力日主题 “Ear and Hearing Care for All, Let’s make it a reality”,非牟利组织咏翔(香港)联同耳听心言基金提倡「全民关注听力及脑部健康」,并于上环联合举行「乜嘢话」长者听力慈惠计划启动日,宣布展开一系列活动,呼吁大众及早筛查和治疗听障,可以有效减低患上认知障碍症和抑郁的风险。大会亦邀请逾200名市民亲临或透过在线参与有关听力的健康讲座、实时进行听力与脑部健康评估。







凭借相关医学研究数据,冀助大众更及早发现听障,尽早开始治疗,保护听力和脑部健康。耳听心言基金执行委员及耳鼻喉科专科医生张慧子医生分享,根据香港中文大学医学院在2022发表的研究显示,60岁或以上自己认为患有听损但没有进行认知障碍检查的长者中,有42%的长者患有轻度至严重的认知障碍;另一群组中,98个患有认知障碍的长者中,有75人(即是77%)的长者发现患有不同程度的听力障碍,其中程度大于40分贝,便需建议佩戴助听器,这数据不能忽视 。



精神科专科医生 梁琳明医生分享指:「文献显示老年失聪令认知障碍症的风险增加2至5倍,患上抑郁症的风险亦增加47%。由于听力不清,不少听障人士会避开社交场合,以免尴尬,直接导致『社交孤独』和与家人的沟通障碍。而『老年孤独』对身心的伤害有如每日食15支烟,大大增加认知障碍、入院和提早死亡的风险。因此,医学界呼吁大众应及早筛查和接受治疗,不单可有效减缓听力退化,更可有效减低长者患上认知障碍症和抑郁症的风险。」



「乜嘢话」长者慈惠计划 为解决现时长者「排长龙」做听力测试的问题,计划帮助小区长者安排早期筛查,而当中有听力障碍的长者会被转介至专业听力检查。对于需要辅助听力仪器但经济上未能负担的长者,更为他们张罗寻求资助。在整个计划中,其中不可或缺的是公众教育,尤其是对长者及其照顾者的教育及支持。



主办机构之一、耳听心言基金主席唐志辉教授就期望今次活动可推动有关当局或医疗保健提供者,为市民提供早期听力检测和适当预防听障的行动。并透过是次 「乜嘢话」长者慈惠计划,除了提高公众对长者听力健康的关注外,冀各界一同支持和帮助有听力障碍的弱势群体,让更多基层听障长者受惠及获得适切检测。



主办机构之一,咏翔(香港)副会长(内务)及筹款组副主席郑翠梅女士表示:「随着人口老化愈来愈严重,家人及子女不应本着 『迟啲先算』 的心态, 此计划将于今年举行一连串听力讲座及工作坊,并筹款资助长者使用耳机等。咏翔希望透过『乜嘢话长者听力慈惠计划』提高长者及家属对于长者听力的关注,并为长者提供周全的听力方案。」



启动礼除宣布即将启动予公众参与的活动详情外,亦特设听力健康讲座及问答环节,由耳鼻喉科专科医生张慧子医生、精神科专科医生梁琳明医生主持,讲解针对本港人口老化的听力健康问题及分析可行的解决方案。



同场更设有免费健康互动摊位,包括由医护人员进行「耳朵健康检查站」,参加者检查耳朵健康;而「考考你耳灵测试站」则为参加者进行听觉灵敏度测试;此外场内亦设有「脑精灵认知障碍评估站」,让参加者实时接受认知评估,测试脑部健康。大会更预备有不同助听器给参加者了解和体验,教育参与者正确佩戴耳机及日常使用技巧等,让市民对听障治疗有更深认识。





话题 Press release summary



部门 健康与医药, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network