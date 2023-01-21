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来源 EC Healthcare 医思健康料23财年第三季销售额按年升不少于8% 医疗服务销售额按年升不少于39% 首阶段通关为整体业务带来动力

香港, 2023年1月20日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团预计截至2022年10月至12月（「季内」）之销售额较去年同期上升不少于8%。



市场对集团提供的医疗服务的需求维持强劲，集团业务日益多元化亦呈现出韧性及良好动能。董事会预计，季内整体销售额不少于10亿港元，按年上升不少于8%；季内医疗服务销售额按年上升不少于39%。季内集团香港及澳门美学医疗、美容及养生服务之销售额按年下跌不多于17%，中国内地美学医疗、美容及养生服务之销售额按年下跌不多于50%。美学医疗、美容及养生服务销售额下跌主要由于(i)入境检疫限制放宽后出境旅游增加，导致本地消费支出疲软; (ii) 高通胀及利率上升导致市场对经济前景持悲观展望，零售表现低迷；及 (iii)中国内地爆发新冠疫情。此外，季内集团其他服务销售额按年下跌不多于8%。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示︰「集团乐见香港和内地已于本年初推行首阶段通关，内地旅客正逐步回流。集团凭借领先的品牌影响力及提供的一站式多样化服务，过往一向是跨境医疗旅客的首选。近年来集团在维持美学医疗行业龙头地位的同时，医疗服务能力亦显著加强。此外，在资讯科技系统及产业链价值纵深整合上的持续性投入，使集团得以快速响应通关后恢复的跨境医疗旅客需求，把握这一增长机遇，为更多客户提供优质，可负担，可触达，可持续的大健康相关服务。未来集团将持续通过内生增长及并购双策略并行，不断丰富多样化的闭环式的大健康生态系统，提升业务韧性及抗周期性，进一步进行大健康市场的整合。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所，EC DENTAL CARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心，联汇专科，新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究



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