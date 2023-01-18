Tuesday, 17 January 2023, 14:27 HKT/SGT Share: 中国最大的传统美容服务提供商美丽田园医疗健康于香港联合交易所主板挂牌

香港, 2023年1月17日 - (亚太商讯) - 中国最大的（按2021年收益计）传统美容服务提供商美丽田园医疗健康产业有限公司(「美丽田园医疗健康」或「公司」，股份代号：2373.HK)，今天成功登陆香港联合交易所有限公司主板，正式挂牌进行买卖，每手买卖单位为500股。今天，美丽田园于开市股价达30.5港元，较定价19.32港元高出57.9%。截至收盘，每股报29.65港元，较定价高出53.5%，市值为68.3亿港元。



摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际资本有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为上市项目全球发售的联席保荐人；摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际证券有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为上市项目全球发售的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。



公司表示，美丽田园医疗健康在香港上市标志着一个重要的里程碑，开启了公司发展的新篇章。展望未来，美丽田园医疗健康将继续策略性扩张服务网络及营销渠道，以扩大客户群及提升品牌知名度。公司将引进新技术、新设备、新产品及扩大服务组合，以进一步提高运营效率及客户体验；并继续培养、招聘及保留高素质人才，加强人力资源管理机制；及通过深化与上游供货商的合作，分享公司的行业及管理经验，整合行业资源，持续为客户、股东与员工创造更大价值。



关于美丽田园医疗健康产业有限公司

美丽田园医疗健康产业有限公司(股份代号：2373.HK)在中国的美丽与健康管理服务行业居于领先地位，拥有庞大且忠诚的客户群，广泛的店铺网络，多元化服务与产品范围及高品牌知名度。按2021年收益计及根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国最大的传统美容服务提供商和第四大非外科手术类医疗美容服务提供商，分别占市场份额的0.2%及0.6%。公司通过美丽田园、贝黎诗、秀可儿及研源等知名及广受认可的品牌组合，提供全面的美丽与健康管理服务，涵盖传统美容服务、医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务，跨越客户全生命周期。



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