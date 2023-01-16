Monday, 16 January 2023, 15:21 HKT/SGT Share: 百果园正式登陆港交所 水果零售龙头强者愈强

香港, 2023年1月16日 - (亚太商讯) - 1月16日，水果零售行业知名品牌深圳百果园实业（集团）股份有限公司（「百果园」或「公司」，2411.HK）正式在港交所主板挂牌上市，发行价最终厘定为每股5.6港元，每手500股，募资总额达4.42亿港元（绿鞋前）。



根据弗若斯特沙利文数据，按2021年水果零售额计，百果园是中国第一大水果零售商。同时，公司拥有中国水果行业最大的分销网络，按水果零售额计，在中国所有水果专营零售经营商中亦位列第一。那么，百果园是如何在「小、散、乱」的水果零售市场中脱颖而出，逐步成长为水果零售行业的龙头企业呢？



品牌化经营优势凸显 业绩稳健增长



在经营上，百果园在中国率先建立了以口感为导向的全品类水果产品果品质量分级体系，并在此基础上建立优质果品的生产标准，通过上游赋能以及强大的渠道力，为消费者提供持续稳定好吃的水果，充分增强消费者黏性，扩大了品牌声誉。



目前，百果园已打造出红芭蕾草莓、猕宗猕猴桃、良枝苹果等多个具有竞争优势的自有产品品牌。截至最后实际可行日期，公司成功将31个招牌级及A级品牌推向市场，是中国水果行业中少有的兼具知名产品品牌和渠道品牌的企业之一。从品牌战略上看，高质量的产品品牌有效加强了品牌溢价，推动公司盈利能力提升。2021年，百果园自有品牌水果的零售价平均高于同类B级果品零售价两倍。



伴随着品牌力的不断增强，百果园业绩迎来稳健增长。2020年至2021年，营业收入分别为人民币88.54亿元、102.89亿元；净利润分别为人民币4570万元、2.21亿元。2022年上半年，营业收入达人民币59.15亿元，同比增长7%；净利润达人民币1.86亿元，同比增长近39%，远超收入增速。由此可见，百果园在收入稳健增长的同时，盈利能力正在显著提升。



构建多重竞争优势 引领行业整合升级



百果园的发展，也离不开其在供应链、渠道等方面构筑的竞争优势。



在供应链环节，百果园积极向产业链上游延伸，全产业链布局打造知名品牌。目前，公司已整合了从种植、采购、仓储、物流到零售各环节的全产业链优质资源，实现从供应到零售端保持质量稳定并达到采购与销售上的高效协同。



在渠道方面，百果园很早就开启新零售领域的探索。在to C端，公司搭建一个贴近小区、在线线下一体化及店仓一体化的水果专营零售网络，满足小区居民的个性化消费需求。在线，完成了百果园APP、微信小程序、天猫、京东、抖音等电商平台以及美团、饿了么等第三方外卖平台的全渠道铺设，并积极尝试直播等新渠道营销模式，全方位触达消费者。在线线下店仓一体化的模式，进一步提升了百果园配送效率，扩充门店销售范围，帮助企业实现高周转、低耗损。



在to B端，百果园通过全资附属公司海阳津成泰和海南王品等向大型商超或果品分销商进行水果批发业务。据了解，海阳津成泰目前主要向香港及东南亚等地区供应水果。通过津成泰，百果园得以获得稳定的优质水果供应及进入其成熟的国内外市场，并通过海阳津成泰稳步扩展业务网络。



从行业发展看，目前中国传统鲜果产业链格局分散，程序复杂冗长、标准化程度较低。不过随着行业龙头企业的上市，现有水果流通行业格局将得到改变，行业品牌化、连锁和集中度有望进一步提升。百果园积极布局全产业链，持续优化产业链效率，在强大品牌效应下，能够有力巩固竞争优势，实现强者愈强的发展。





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