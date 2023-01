Monday, 16 January 2023, 14:11 HKT/SGT Share: 百果园今日香港上市:品牌优势突出 全产业链布局彰显核心竞争力

香港, 2023年1月16日 - (亚太商讯) - 1月16日,中国最大的水果零售经营商——百果园集团(2411.HK)正式登陆港交所。公司本次全球发售78,947,500股H股,最终发行价为5.6港元/H股,募集资金4.42亿港元(超额配股权行使前),摩根士丹利担任独家保荐人。



百果园拥有贴近小区、在线线下一体化及店仓一体化的水果专营零售网络,为消费者提供及时达、次日达等灵活的配送服务。公司通过百果园APP、微信小程序,天猫、京东及抖音等电商及社交商务平台的网店,以及美团、口碑及饿了么等第三方外卖平台的网店,为消费者提供便利及多样的在线购物选择。截至最后实际可行日期,公司拥有5,645家线下零售门店网络,分布在140多个城市的居民区、商业街等高人流量区域。



凭借在线线下一体化及店仓一体化的水果专营零售网络和水果高频消费的特性,百果园实现了广泛的消费者触达。截至最后实际可行日期,公司在所有分销渠道的会员数超过7300万名,付费会员数超过94.6万名。使用过公司微信小程序的用户累计达51百万人次,庞大的客户群体为其盈利增长打下坚实基础。



除了一体化的布局以外,百果园通过全资子公司海阳津成泰和海南王品等从事水果批发业务,目标客户主要为大型超市或果品分销商。其中,津成泰目前主要向香港及东南亚等地区的商超或果品分销商供应水果。百果园通过其附属公司的业务性质,成功拓展自身的业务网络。



同时,百果园整合从种植、采购、仓储、物流到零售各环节的全产业链优质资源,通过自主发展、长期合作以及农业科技、信息技术及资本赋能,实现垂直整合产业链。此外,公司拥有成熟的产品品牌孵化体系,通过上游赋能以及强大的渠道力、品牌营销力,已成功打造具有竞争优势的自有产品品牌。成功的果品品牌不仅有效提升消费者黏性,品牌溢价也为公司创造了更大的盈利空间。



值得一提的是,百果园还首创全品类果品标准分级体系,将水果按照「糖酸度、鲜度、脆爽度、细嫩度、香味和安全性」等关键指标,对水果进行评级及分类,并将水果分为招牌、A级、B级、C级四个等级,满足不同消费者的多元化需求。截至最后实际可行日期,百果园已成功向市场推出在中国独家分销的31个招牌级及A级的自有产品品牌。



中长期来看,随着消费升级,高质量水果迎来黄金发展时代,行业发展空间极大。根据弗若斯特沙利文统计,按零售额计,中国水果零售市场的市场规模已由2016年的8,273亿元增至2021年的12,290亿元,复合年增长率约为8.2%,并预计到2026年进一步增加至17,752亿元,2021年至2026年的预期复合年增长率为7.6%。



百果园依托在线线下一体化的水果专营零售网络、先进的果品质量分级体系、庞大且具忠诚度的客户、以及更宽阔的业务网络,构筑起了自身突出的竞争优势,在港上市后,必将在资本市场的助力下,更好地增强自身独有的能力,充分发挥品牌传播效应,迈上全新的发展阶段。





