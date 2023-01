Monday, 16 January 2023, 10:21 HKT/SGT Share: 鹰普精密:美国同业三年上涨近300% 公司对标估值极低 业绩盈喜极具成长性

香港, 2023年1月16日 - (亚太商讯) - 近期美国公布的最新宏观数据并不理想,市场预期美联储到2023年底仍会不断加息,届时联邦基金利率可能达到4.9%,较高的利率水平又引发市场担心资产价格被重估,近段时间美股受压明显。



美国同业Howmet近三年股价上涨超300%



但对好公司来说,资本市场永远不缺资金与机会。Howmet Aerospace(豪梅特航空机件公司,美股代码:HWM)的股价就一直向上,不断创出历史新高;股价自2020年5月最低价9.87美元,上涨到今年1月10日的收市价40.55美元,三年上涨了近300%,近半年上涨了近30%。Howmet是工程金属铸件和精密机加工件产品的全球领导者,以熔模铸件销售额计算为行业第二大(第一大为巴菲特已在2015年私有化的Precision Castparts Corp.),目前市值为168亿美元,市盈率估值为38.6倍,市净率为5.1倍,市销率为3.0倍。



鹰普精密与Howmet比较估值极低



在香港资本市场,就有一家与Howmet同属熔模铸件行业的鹰普精密(01286.HK),公司是全球领先的高精密度、高复杂度及性能关键的铸件和机加工零部件制造商,为全球第六大也是中国最大的熔模铸件生产商,与Howmet对标的话,公司目前市值仅为6.2亿美元(49亿港元),市盈率约为8倍,市净率1.1倍,市销率0.9倍,可以说公司被极度低估。



鹰普精密财报盈喜 业绩极具成长性



作为全球十大高精密铸件和机加工零部件制造商之一,鹰普精密不但被低估,而且极具成长性。公司近日发布了盈喜公告,预计2022年度销售收入上涨15%至43.5亿港元;净利润5.5-6.0亿港元,同比上涨43-56%;与Howmet一样,鹰普精密也是受惠于疫情后航空业务的复苏,飞机零部件市场供不应求,未来业绩值得期待。虽然公司净利和销售收入均创历史新高,但公司股票当前收市价为2.60港元,股价并未创出历史新高还尚处于底部区域,与历史最高股价5.20港元比,有相当的向上空间。



港股高精密部件行业龙头 液压、航空将成公司新增长引擎



作为港股市场稀缺的高精密部件行业龙头,公司规模大,至2022年销售已超43亿港元,同时公司业务已经进行全球化运作。截至目前,公司在北美、欧洲及亚洲拥有21家工厂、10间销售办公室、8个物流仓储中心。并于2022年8月15日及10月31日分别以近5900万人民币完成收购的佛山美锻,及以6500万欧元完成收购丹麦丹佛斯集团(Danfoss)旗下丹佛斯动力系统(江苏)有限公司的液压摆线马达业务,强化航空和液压行业的布局。



中国特色估值体系重估标的之一



2022年11月21日,在2022年金融街论坛年会上,中国证监会主席易会满在谈及上市公司结构与估值问题时表示,需要探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。



显然,监管层已经清楚的认识到,包括港股和A股在内的一批上市公司估值被市场极度低估是极不合理的;监管层指出,需要深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑。相信监管层发出的探索建立具有中国特色估值体系的信号,一定会在投行及机构投资者层面慢慢发酵并逐步得以实施。与海外对标公司相比,鹰普精密估值就属于极不合理的状况。从美国股市发展历程看,上市公司价值的合理重估可能会迟到,但绝不会缺失。



此外,鹰普精密的市值即将超过50亿港元,很可能于今年下半年入选港股通标的,内地投资者将有机会参与投资。作为高精密部件行业稀缺的龙头标的,公司业绩一直保持持续增长。相信在多重因素的催化下,鹰普精密将在一条新的资本市场曲线上渐行渐远。





