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来源 Culturecom Holdings Limited 文化传信飞龙芯正式面世 活化IP拓元宇宙之路

香港, 2023年1月13日 - (亚太商讯) - 文化传信集团有限公司（「文化传信集团」，股份编号：00343.HK）旗下数字技术领先企业飞龙芯类脑智能科技（珠海横琴）有限公司，与智能语言领先企业科大讯飞股份有限公司（002230.SZ）及中文人工智能（「AI」）语言理解芯片供应商仿脑科技（深圳）有限公司，联合开发的中文离线语音理解芯片——「飞龙芯」，假座于香港中环交易广场二期香港金融大会堂举行「元宇宙飞龙芯发布会」，展示芯片用作文创发展，活化集团动漫 IP，并向元宇宙进发。

文化传信集团举办「元宇宙飞龙芯发布会」，将科技与中国文创 IP 结合

文化传信主席王干文（左）、董事总经理关健聪（中）、技术总监林天龙（右）讲述「飞龙芯」开发过程及技术特性

在「元宇宙飞龙芯发布会」中，著名影视明星唐文龙先生扮演《龙虎门》的石黑龙，与安装语言芯片的石黑龙模型以普通话进行离线语言交互示范，及后石黑龙模型又变身成唐朝诗仙李白，与唐文龙先生以粤语继续进行语音交互，是次示范尽显「飞龙芯」优秀中文语言交互能力，并且在离线下仍能运作。



飞龙芯是基于中文电脑之父朱邦复发明专利中文理解类脑技术，配合科大讯飞的智能语音辨识技术，研发出来的类脑晶片。类脑（Brain Inspired）就是模拟人类大脑，令到智能产品更接近人类思考，并且拥有语言、表情、行为等。飞龙芯具备类人脑理解能力，在仿人脑人工智能界取得了世界性突破。应用非常广，包括智能家居、消费电子、智能汽车、教育硬体、智能酒店及工业机械人，优点在于毋需依赖网络，自带 AI 智慧，因此能充分保护隐私，零泄露风险，而且成本相对较低。



在元宇宙世界，「飞龙芯」的类脑技术对活化文创文化起到关键的作用。文化传信在漫画创作出版超过五十年，拥有超过两百多个动漫 IP ，在大中华地区、东南亚地区读者数千万，形成庞大的社群。透过「飞龙芯」对旗下动漫 IP 的活化，结合自己的社区，建立元宇宙，从而带动玩具、游戏、娱乐、虚拟社交等业务增长。同时，中华民族五千年文化，世界历史文化，也是无限的活化资源，将会赋予文创产业新的产业价值。



芯片是每个国家向高科技转型的软实力象征，一直是以英语作为编程，而且目前主要连接互联网做到语言交互。文化传信集团经过多年研究，成功研发全球首颗中文 AI 语言理解，及目前全球唯一实现离线输入输出的中文 AI 语言理解芯片「飞龙芯」。「飞龙芯」主要有六个应用场景，包括：智能家居、消费电子、智能汽车、教育硬件、智慧酒店及工业机械人，优点在于毋需依赖网络，自带 AI 智能，因此能充分保护隐私，零泄露风险，而且成本相对较低。同时「飞龙芯」具备类人脑理解能力，在仿人脑人工智能界取得了世界性突破。



去年10月底，香港政府发表有关虚拟资产在港发展的政策宣言，阐明支持香港发展虚拟资产，动漫 IP 作为虚拟资产一部分，如何将其活化以至将其融入元宇宙，成为文创业界发展的重点出路。文化传信集团凭借自身卓越科研技术，开创以中文 AI 语言理解芯片，融入集团动漫 IP ，拓展元宇宙之路。元宇宙是一个世界性大文化场景，与「元宇宙飞龙芯」结合，能「活化」中国庞大文创 IP 资源，提高人机交互沟通智能程度，强化现实和虚拟世界的互联互通，对体量庞大的文创产业起到巨大赋能作用。



文化传信集团主席王干文先生表示：「文化传信除了一直致力传承香港动漫文化，更着力打破外国垄断芯片技术。1999年『中文电脑之父』朱邦复先生加入文化传信后，引领集团发展文化科技业务，经过逾廿载寒暑研发，离线中文人工智能理能芯片『飞龙芯』终于面世，预料年内将会正式投产面向市场，让大中华地区有更优质、更低成本、更适合大中华地区的芯片让市场选择。而且飞龙芯的应用场景非常广阔，现时我们正和有信心产品处于一个蓝海市场。」



根据市场调查，预计2027年中国自然语言理解(NLU)系统级芯片(SoC)总市场规模达8.35 亿块，当中固有市场约 7.5 亿块，及新进市场约8500万块，包括新兴的线下用途如酒店和家庭门户等。飞龙芯的重点市场在酒店端，到 2027 年，中国4 星及以上酒店客房将达到 380 万间，料当中 50% 将是智能客房。飞龙芯可利用对业务干扰小及价格优势，预计能占据 15 万间客房市场。



文化传信集团董事总经理关健聪先生表示：「飞龙芯将配合大中华区未来发展路向，随着内地智能化越益普及，以及减少依赖外国芯片，当中的供应缺口或成飞龙芯发展缺口。今次发布会所展示的离线中文语言理解芯片，由于没连接互联网，数据泄露风险亦绝大幅度地降低，切合大中华地区民众对私隐的要求。相信飞龙芯在进一步研发后，应用场景增多，将会成为公司的业务增长动力。」



关于文化传信集团



文化传信集团有限公司，目前为亚洲最大漫画内容供应商之一，主要业务包括出版及知识产权授权、线上及社交业务、数码化市场推广、零售与批发。集团多年来秉承「传扬中华文化，推动社会进步」的理念，利用先进的科技在文化领域寻求新突破，立志成为最受尊敬的文化创意企业。



关于中国飞龙芯片发明人朱邦复



文化传信集团（00343.HK）永远荣誉主席朱邦复先生，是中文人工智能（AI）理解领域的先驱者，由七十年代开始，朱邦复老师一直致力于中文电脑科技的研究，先后发明仓颉输入法、汉卡，被誉为“中文电脑之父”，其后加入文化传信，带着其研发团队继续中文人工智慧理解的研究，并于2020年取得全球发明专利，将中文理解应用到语言芯片开发上。



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