业务均衡发展大力支持创新 阳光保险值得长期布局

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|Wednesday, 11 January 2023, 17:30 HKT/SGT
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香港, 2023年1月11日 - (亚太商讯) - 去年11月以来，低迷已久的保险板块回暖趋势明显。与此同时，多家机构近期发佈的研究报告显示，近年来压制保险行业估值的因素正在逐步缓解，负债端和资产端都有望在2023年迎来修复，基本面的好转也将带动优质险企股价回温，阳光保险（06963.HK）作为中国快速成长的中生代险企，可积极布局。
阳光保险是一家创业驱动型公司，非常重视和鼓励创新，从政策、机制、资源保障上予以大力支持，在产品创新、模式创新和服务创新等方面取得了良好的成效，帮助公司赢得市场先机，促进了价值提升。
“红黄蓝”盈利模式是阳光保险创新机制的典型代表，在董事长张维功的全力推动下，这一模式很快在阳光保险创业时期的主要业务上显现效果，帮助公司从一开始就走上了健康发展的道路，实现规模和效益并举的扩张。
数据显示，截至2022年6月，阳光保险的业务布局已经100%覆盖了中国大陆的所有省市自治区和60%以上的地区，拥有6.2万名寿险代理人和4.4万名产险代理人，2083家EA门店，服务了约3150万名个人客户，80万的团体客户。
与此同时，阳光保险始终聚焦主业，产寿险均衡发展，且寿险、产险、资管三家子公司在各自领域均表现优异，成功打造健康的盈利能力，为公司创造价值利润。
数据显示，阳光保险2022年上半年营业收入为694亿元，同比增长13.1%。2019年至2021年，该公司归母淨利润的年複合增长率达到了7.6%，超过可比上市公司平均增速约16个百分点。
在业务结构方面，2021年阳光寿险的总保险保费收入为608亿，产险的总保险保费收入为409亿，寿险、产险的业务比例大约是6：4，形成了一个比较良性且均衡的业务格局。全面均衡的业务发展，为阳光保险的稳健经营和抵抗风险能力提供有力支撑。
总体而言，阳光保险坚守主业经营，坚持价值发展，业绩逐步增长，且高度市场化，始终保持在同业公司之中发展的前列，具有很明显的独特性和不可替代性，未来具备较大发展空间，值得长期布局。
话题 Press release summary
部门 Banking & Insurance
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