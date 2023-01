珠江船务中港城到广州南沙航线于1月13日复航

香港, 2023年1月11日 - (亚太商讯) - 珠江船务企业(股份)有限公司(「珠江船务」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:560.HK)欣然宣布,珠江船务经营管理的香港中港城到广州南沙航线将于2023年1月13日(星期五)复航,每天两进两出共四个航班。该航线将采用全世界最先进的碳纤维高速客船,90分钟即可从香港到达南沙,快捷舒适。

航班时刻表

为感谢市民三年以来的耐心等待以及长期的支持,珠江船务将在复航后第一个航班,即2023年1月13日(星期五)早上8时从中港城开往广州南沙的航班提供200个免费登船名额。市民可以在1月12日(星期四)早上7时半至下午6时前往珠江船务位于香港港澳码头和中港城码头的售票处领取复航纪念券,每人实名限领两张,先到先得,派完即止。1月13日(星期五)至1月15日(星期日)其他香港出发的航班也将五折售票。水路不设过关名额限制,欢迎市民体验。



关于珠江船务企业(股份)有限公司

珠江船务为珠江船务企业(集团)有限公司控股的香港上市公司,隶属于广东省港航集团有限公司旗下,管理规模较大的高速客船队和粤港澳水上客运网络,以香港为基地,覆盖珠江三角洲和澳门;珠江船务同时经营香港本地渡轮,提供港内及离岛渡轮航线的服务。珠江船务亦是珠江三角洲最大的内河口岸码头和物流营运商之一,以香港为营运中心,网络覆盖珠江三角洲城市,提供包括内河码头营运、综合物流、国际货运及供应链解决方案等业务。



有关更多资料,请浏览:https://www.cksd.com/





