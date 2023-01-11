Tuesday, 10 January 2023, 18:00 HKT/SGT Share:

来源 HKTDC 第十四届香港国际美酒展今天开幕 呈献环球特色佳酿 助业界捕捉商机

香港, 2023年1月10日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的第十四届香港国际美酒展（特别展）由今天起，一连两日（1月10至11日）假香港会议展览中心举行。今届美酒展以「细味佳酿 酙酌商机」为主题，是本局在疫情后首次恢复试酒环节并以实体举行的美酒盛会，只开放予业内人士参与；大会也为买家和展商安排多场商贸配对会议，帮助业界拓展商脉，捕捉更多商机。

第十四届香港国际美酒展（特别展）由今日起，一连两日（1月10至11日）假湾仔香港会议展览中心举行。逾百家来自不同国家及地区的参展商，呈献多款环球特色佳酿。

本地及海外商会及政府机构于会场设立展馆，带来各式美酒。

第一款获得国际犹太品质认证的捷克威士忌，由最上乘的当地食材及取用当地春季的流水稀释制成。

香港贸发局副总裁张淑芬表示：「今届美酒展是自2008年举办以来，首次于1月份举行，成为2023年首项酒业盛会，于新年伊始为买卖双方带来贸易商机，开展新一年的业务。展会汇聚超过100家来自不同国家及地区的参展商，网罗来自阿根廷、澳洲、中国内地、法国、香港、意大利、日本、苏格兰及美国等地的优质葡萄酒、烈酒、中国白酒、啤酒及清酒等含酒精饮品。各本地和海外的商会及政府机构于会场设立六大展馆，当中包括香港酒类行业协会、香港酒业总商会、香港精酿啤酒协会、香港饮食联盟、日本国税厅及福冈县政府。」



根据国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）2021年全球葡萄酒行业最新数据显示，截至2021年，以消费量计，中国是全球第七大的葡萄酒消费国。香港于2008年起免收酒税，成为全球主要经济体系中首个葡萄酒免税港，带动葡萄酒进口迅速增长；加上香港与内地在2010年签订了合作协议，为香港出口至内地的葡萄酒提供便利清关措施，自2017年11月起，便利清关措施的应用范围已扩展至内地全部42个关区内所有口岸，进一步巩固香港作为亚洲葡萄酒枢纽的地位。 2021年，香港的葡萄酒出口总值达15.95亿港元，按年增77%。香港很大部分出口都是将进口葡萄酒再转口，而亚洲则为主要市场，其中以中国内地和澳门所占比重最大，于2021年共占香港葡萄酒总出口66%。此外，香港更是继美国及中国内地市场后排名第三的清酒出口市场。



糅合传统与科技 展现精品酿酒工艺

一众海外及本地展商于美酒展为买家带来琳琅满目的特色美酒。来自澳洲的展商Rymill Coonawarra（展位︰S425-03A）带来南澳库纳瓦拉（Coonawarra）产区的2018 Classic Cabernet Sauvignon，严选当地栽种的赤霞珠，在法国橡木桶中陈酿，更在Halliday Wine Companion 2021专业评审中获得著名品酒师Jane Faulkner 给予95分高度评价；「香港精酿啤酒协会」展馆的香港啤酒有限公司（展位︰S423-01）带来本地酿制的新世界啤酒，添加了大量优质酒花品种如全新Cryo Pop啤酒花拼配西楚 （Citra）、爱达荷7号（Idaho 7）及阿萨卡（Azacca），洋溢柑橘与热带果实风味。这款本地啤酒曾荣获2022布鲁塞尔国际啤酒挑战赛（Brussels Beer Challenge）银奖及国际啤酒比赛（International Beer Cup）铜奖。



云集鲜有产区 呈现独特风味

在「香港酒类行业协会」展馆中，PD Jemmuelson Ltd (Hong Kong)（展位︰S226-05）展出一款来自台湾的玉泉纯米清酒，以当地上等蓬莱米「纯米酿造」，呈现台湾风味；「香港酒业总商会」展馆的T'z Limited (Hong Kong)（展位︰S222-08），呈献全球第一款获得国际犹太品质认证的捷克单一麦芽威士忌Trebitsch。 Trebitsch 是捷克目前唯一的专门威士忌酒厂，产品采用当地最上乘的食材及春季的流水稀释制成。



酒商掌握健康趋势

「日本馆」展商TANAKA Shuzoten Inc. (Japan)（展位︰S421-15）展示的Arrive Sake Gold 是市场上较为罕见并获纯素认证的日本清酒，采用兵库县产最高级酒米山田锦酿制，富有温和而浓郁的香气；「福冈馆」的Katsuya Syuzo Partnership Company (Japan)（展位︰S428-02）带来Honoka清淡易入口清酒，迎合喜欢清淡口味的年轻人和女士。



荟萃环球佳酿 细味各地特色

本地展商高升国际贸易有限公司（展位︰S422）展出备受中国内地市场追捧的国宾酒─贵州茅台酒。贵州茅台酒曾多次获得国际大奖，并逐渐成为新宠；另一本地展商Hong Kong Craft Distilling Co. Limited（展位︰S423-03）主打百分百本地酿制的「N.I.P 无名氏」毡酒，由21种传统毡酒常用的草本及具香港独特风味的原材料蒸馏而成。



现场设讲座与研讨会 促进业界交流

美酒展期间，大会安排了连场精彩活动，包括香港酒类行业协会主办的「香港酒业展望2023」讲座及由香港精酿啤酒协会主办的「手工啤酒品尝之旅」、香港酒业总商会主办的「葡萄酒认证之深度指南」讲座、Wine & Spirits．酒志呈献的「仙岛酒庄」- 中国的优质葡萄园，带来山东烟台的美酒，及第四届「香港清酒小姐就任仪式」，以促进业界交流。



展览网页：http://hkwinefair.hktdc.com/

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香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc

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香港贸易发展局简介

香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过产品杂志、研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。请关注我们的 @香港贸发局 @香港贸发局时尚生活 @香港商贸通 香港贸发局 请订阅香港贸发局



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