医思健康向赴港旅客提供复必泰二价疫苗服务

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|守护同胞健康 推动疫后复苏
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香港, 2023年1月10日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团将透过旗下医疗中心向年满18岁的赴港旅客提供复必泰二价疫苗服务。
作为香港最大的医疗服务供应商，医思一直致力于令优质医疗服务可负担，可触达，可持续。秉承这一价值观，于疫情严峻时刻，集团积极带领健康产业各战略合作伙伴，齐心协力透过旗下多个独立的服务点，以相宜价格推动疫苗相关服务，尽力守护大众健康。集团亦携手多名策略性商业合作伙伴带领优质医疗旅客来港，有望助振香港经济。医思健康疫苗注射服务推出后获得热烈响应，目前已通过各商业伙伴及集团预约系统已收到数千份预约要求。集团将透过旗下位于中环，旺角及铜锣湾的共四间医疗中心专为跨境旅客提供疫苗注射服务。另外，个人客户可透过公司网页，微信小程序，客服电话及网上商店等多种方式进行查询及预约。集团将以6人同行每针1,380港元或单独每针1,680港元提供疫苗接种服务。
集团旗下的医疗中心广泛分布于香港各区，专业医疗团队拥有丰富经验。是次面向赴港旅客的疫苗服务，互相独立于本港居民疫苗注射服务，针剂之采购及仓储均独立管控运作。面向本港居民疫苗接种需求，集团一直于港岛及新界地区设有独立服务诊所点。集团对本港疫苗之充足供应感到乐观，期望能切实满足本地客户及跨境医疗旅客的需求，提升全民免疫水平，加快迈向疫后常态化复苏。
赴港旅客疫苗接种中心地址：
医思健康医疗中心：中环干诺道中19-20号冯氏大厦7楼 (852 3001-1428 / WhatsApp 3001-1428)
香港仁和体检：
旺角亚皆老街8号朗豪坊办公室大楼11楼全层
铜锣湾告士打道280号世贸中心34楼3401-03室
(852 2156-5857 / WhatsApp 6324-5948)
智健康：旺角亚皆老街8号朗豪坊办公大楼54楼 (852 2156 5862 / WhatsApp 3001-6768)
香港居民疫苗接种中心地址：
医思健康医疗中心：
太古英皇道 1111号太古城中心一期14楼 01-03 室
沙田车站围1号连城广场609-615室
（852 3001-1428 / WhatsApp 3001-1428）
智健康：
观塘协和街 169-197 号合和大厦地下 26 号铺
深水埗桂林街143号H座地下F1-F2号铺
荃湾荃丰中心1楼B82号铺
青衣枫树窝路10号青衣村青衣商场1楼9号
大埔太和路15号太和中心18号地铺
屯门屯门良景广场屯门良景广场L2楼L231号铺
（852 2156 5862 / WhatsApp 3001-6768）
* 医思健康将会额外增加两个服务据点，为香港居民提供疫苗接种服务。
线上预约方式：
医思健康疫苗预约网址 ：
https://booking.echealthcare.com/medical/service/30229-Vaccine-%E7%96%AB%E8%8B%97/4036
疫苗预约小程序：医恩健康EC Healthcare
https://c.xiumi.us/stage/v5/68UGz/423224072#/
关于医思健康
香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。
集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所，EC DENTAL CARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心，联汇专科，新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。
*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究
话题 Press release summary
部门 健康与医药
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