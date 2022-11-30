维珍妮2023财年中期收入达港币46.1亿元 创历年同期新高 纯利按年上升23.1%至港币3.13亿元



香港, 2022年11月29日 - (亚太商讯) - 全球领先的贴身内衣创新设计制造商（Innovative Design Manufacturer，「IDM」）维珍妮国际（控股）有限公司（「维珍妮」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」）（股份代号：2199）公布截至2022年9月30日止六个月（「期内」或「2023财年上半年」）中期业绩。



期内，即使受宏观经济波动影响，集团仍延续上一财政年度的增长势头，录得收入约港币4,613.3百万元（2022财年上半年：港币4,080.6百万元），按年增长13.1%，创历年同期新高。毛利相应增加19.2%至约港币1,168.4百万元，毛利率亦上升1.3个百份点至25.3%（2022财年上半年：分别为港币980.6百万元及24.0%）。得益于五年规划全面落实，及有效的内部控制措施，经营杠杆增强，带动息税折旧及摊销前利润（EBITDA）增加24.6%至约港币811.0百万元，EBITDA率提升1.7个百份点至17.6%（2022财年上半年：分别为港币650.7百万元及15.9%）。集团期内录得纯利约港币313.0百万元，按年上升23.1%，纯利率亦上升0.6个百份点至6.8%（2022财年上半年：分别为港币254.3百万元及6.2%）。撇除使用权益法入账的应占联营公司亏损╱溢利净额及重组成本后，经调整EBITDA增加28.8%至约港币860.7百万元，经调整EBITDA率提升2.3个百份点至18.7%（2022财年上半年：分别为港币668.1百万元及16.4%）。而经调整纯利约港币362.7百万元，按年上升33.5%，纯利率亦上升1.2个百份点至7.9%（2022财年上半年：分别为港币271.8百万元及6.7%）。



集团财务状况稳健，期内营运现金流保持强劲，达约港币985.5百万元水平（2022财年上半年：港币422.9百万元），亦拥有充裕手头现金，于2022年9月30日手头现金总额约港币872.1百万元（2022年3月31日：约港币995.0百万元）。为与股东分享成果，董事会议决建议就2023财年上半年宣派中期股息每股8.5港仙（2022财年上半年：每股6.8港仙），以贯彻集团分派财政年度纯利不少于30%的股息政策。



维珍妮主席、首席执行官兼执行董事洪游奕先生表示：「受惠于早前欧美及部分亚洲市场复苏，国内市场消费场景多元化发展，本集团于2023上半财年录得历来最佳业务表现，为按部实现业务发展的五年规划奠定基础。然而，我们亦观察到，受宏观经济因素影响，各大零售企业仍在物流风险及库存压力中寻求平衡，选择浓缩现有供应链布局，尽管各品牌伙伴力保与如维珍妮般，一体多能的核心供应链伙伴的合作黏性，但预料下半财年的市场压力会较大，业务将面临短期挑战。本集团将采取一系列开源节用措施积极应对，包括基于已有的成功客户业务突破的经验，加速科技感创新工艺的产品推广及渗透；适时调整中越两地各厂招聘计划及现有员工作息排班；谨慎评估固定资产投资计划；以及保留肇庆制造基地搬迁日程弹性等。另一方面，本集团与Victoria’s Secret & Co.（「Victoria’s Secret」）成立合资公司（「维密中国」）已完成交割，并按照既定方针加强在线营运以及本地化等战略实施。此外，支撑本集团出口业务的越南生产基地亦因应市场变化适时优化人事架构，透过创新工艺制造发挥降本增效优势，同时完善本地化供应链建设。让维珍妮于行业整固之际，紧握市场渗透机遇。」



业务回顾



贴身内衣：欧美市场复苏延续，产品差异化、细分品类拓展策略见成果

此分部于期内贡献约港币2,464.3百万元的收入（2022财年上半年：港币2,336.0百万元），按年上升5.5%，占集团总收入53.4%，为集团的主要收入来源。分部毛利增加14.5%至约港币652.8百万元，毛利率提升2.1个百分点至26.5%（2022财年上半年：分别为港币569.9百万元及24.4%）。增长主要受惠于欧美及亚洲零售市场早前复苏延续，多项产品的单价亦有所提升。期内，集团以领先行业的研发能力为基础，继续执行差异化、细分品类拓展的策略，成效显著，与既有品牌伙伴继续巩固市场占有率，续携手探索高质量的市场机遇。



运动产品：销情保持强韧，收入按年升超四成

此业务分部于年内贡献收入约港币1,483.7百万元（2022财年上半年：港币1,036.4百万元），按年上升43.2%，占总收入32.2%。分部毛利为约港币358.0百万元，而毛利率为24.1%（2022财年上半年：分别为港币243.4百万元及23.5%）。运动胸围在运动热潮持续下继续表现强韧，销情畅旺，成为此业务分部的主要增长动力。期内，集团以创新工艺，为品牌伙伴及市场打造功能与舒适度兼备的运动产品，其中又以运动紧身裤产品备受垂青，有望复制运动胸围的增长轨迹。



消费电子配件：产品组合、品牌伙伴日益丰富，分部收入按年增一成

此业务分部的收入约港币258.3百万元（2022财年上半年：港币232.7百万元），按年上升11.0%，占集团总收入5.6%。分部毛利增加11.0%至约港币64.6百万元（2022财年上半年：分别为港币58.2百万元及25.0%）。集团致力为市场带来舒适亲肤体感功能的产品，带动期内整体订单保持稳步增长。分部增长主要来自于键盘、笔记本及平板计算机等配件，期内录得中双位数同比增长，业务亦迎来多元化发展。至于虚拟现实头戴式装置方面，期内销售保持平稳，集团持续扩展品牌伙伴基础，其中中国品牌伙伴订单开始逐步提升。集团以跨品类的革新技术，将部分专有技术，延伸至更多适合长期配戴或使用的消费电子纺织物产品的生产及应用。



越南产值再爬升，多区域产能布局彰显供应链市场领导地位

市场持续整合，供应链日益浓缩，集团于供应链的领导地位得以彰显。集团亦继续以灵活应变及快速交期，应对国内外品牌伙伴的不同需求。越南作为维珍妮重要的生产基地，已迈进效益提升期。集团继续以当地首三间厂房的优化经验为蓝本，加速配置越南其他厂房的产能效率，以提升综合毛利率。期内，越南共六间厂房平均效率进一步提升，带动集团毛利率提升。截至2022年9月30日，越南总产值占集团总收入的比例扩大至80%。



而于中国内地，集团于大湾区的肇庆新区产业园区预期可按既定时间表搬迁。截至期末，集团于越南共约有39,300名雇员，加速本地化后，越南本地员工占比已达85%；而作为研发中心及生产基地的中国深圳厂房则约有6,200名雇员。



维持五年规划发展长期框架， 以多元化业务保持稳健发展



作为集团长期持续发展的蓝图，管理层于去年度之初制定了2022至2026财年的五年规划，订下三大目标，包括：1）以创新研发推动销售稳步增长；2）透过推出高附加值创新产品、提升管理及生产效率，扩大边际利润；及3）保持健康的经营现金流和资本开支，中长线逐步降低净负债比率。纵然面对市场环境的多重挑战，集团仍积极维持五年规划发展的长期框架，利用创新工艺、产能优势促进增长复苏。



工艺创新屡有突破，加速科技感产品推出市场

经过两年的研发投入，集团在工艺创新上屡有取得突破，除了赋予产品更强的科技感外观特征与功能性外，亦主导开发相应的工艺自动化设备，生产流程显著减少用工，大幅改善在创新工艺下的产品成本效益，尤其是基于多元化、组合化的无缝黏合解决方案（例如：RePersbond、ReSiltech），结合集团独有的模杯技术（例如：ReMatrixPad），成功开辟一条有别于纺织行业20年来传统车缝工艺的崭新独有发展路线，进一步巩固集团的差异化优势及竞争力。



集团致力提升创新工艺标准化，利用其降本增效的优势加强竞争力，并加速创新工艺被规模化采纳，从而实现此等科技感创新工艺在品牌伙伴产品中进一步渗透的目标，促进行业变革。



值得一提的是，集团在本财年上半年与其主要日本品牌伙伴携手推出了一系列兼具无缝黏合工艺和创新模杯为主打的外穿内衣（Bra Top）产品，亦为维密中国合资公司开发推出双尺码小背心、魔术裤、「反重力」胸围等产品，凭借科技感外观与功能特征，广受消费者青睐，率先实现把创新工艺导入至部分贴身内衣品牌伙伴产品的目标。随着成功印证创新工艺产品广受市场欢迎，众多运动品牌伙伴亦对集团的科技感工艺展现热切兴趣，有望于运动品类复制这项成功的经验。



该等创新科技感工艺变革乃集团应对当前宏观环境疲弱的主动策略。根据目前集团与品牌伙伴的开发进度，集团可望于明年下半年凭借创新科技工艺与多个品牌伙伴在业务层面带来更多突破。



顺应越南供应链区域及规模优势，加速突显创新工艺之降本增效成果

经过多年的策略部署，集团在越南的生产基地取得相当的区域及规模化优势，且营运成熟，管理有序，人员稳定，生产效率按既定路线日益提升。疫情亦加速了供应链本地化的进程，令产能宏观统筹调配更加协调和灵活，从而缩短交付周期，提升反应速度。



在无缝黏合技术、注塑模杯等创新科技感工艺的应用方面，集团在越南建立了全球最领先及规模最大的生产基地，发挥及扩大无缝黏合技术在开发及制造创新产品的功用，有助实现无缝黏合与模杯技术的及时融合，可为集团在市场回暖时提供爆发动能。



于供应链建立战略合作伙伴关系，凭物料及机械设备创新奠定独特性门坎

维珍妮基于对市场、产品及应用工艺自动化生产设备开发的深刻洞见，主导了供应链研发方向，其中物料创新更是依托多年的战略联盟，在海绵、布料、设备开发等建立了难以复制的供应链伙伴关系，给予本集团定向开发、优先匹配的优势，结合集团的工艺创新，建立及深化产品独特性门坎。



产品创新优势突出，中国电商销售高速发展

作为集团布局中国市场的重要一步，自维密中国合资公司正式成立及展开合作以来，双方充份发挥协同优势，期内于销售表现取得令人鼓舞的进展。在国内市场，疫情对门店的销售仍带来一定的挑战，故合资公司在发展门店方面采取了较审慎的策略，将视乎防疫情况有序有度地投入。与此同时，维密中国逐步重塑品牌形象，积极迎合中国消费者需求及加大发展电商销售，与维珍妮合作开发并推出了几个产品系列，于电商渠道效果显著，配合供应链的快速反应能力，带动在主流电商平台销售额及排名均大幅提升。其中，维密中国于双十一在天猫的商品交易总额首次突破1亿人民币，同比增长139%，成绩令人鼓舞。鉴于国内电商销售的巨大潜力及于此领域的强劲增长势头，合资公司在未来三年将主力发展电商渠道，以推动业务的长远增长。



与此同时，集团亦将继续深化与国内内衣传统及电商品牌伙伴的合作，推动百花齐放发展。而针对中国业务的发展，集团深圳的研发中心及生产基地于2023年中起分阶段迁往肇庆新区，预期2024年底完成搬迁。此举料将有助加强集团与国际品牌伙伴在国内市场的合作，以及把握与国内传统线下/新兴在线品牌及来自其他渠道的新机遇。



维珍妮深明ESG对业务发展的重要性，故自2022财年起以「领导层－决策层－执行层」三层管治架构有效推进可持续发展策略。集团以联合国2030年可持续发展目标为蓝本，规划出六大重点关注议题，按此制定了2030年四大目标，分别为减碳、废物管理、可持续的创新发展和人才及小区四个层面。期内，本集团在相关的绩效指标取得亮眼成绩，未来将继续以负责任的态度为所有利益相关者创造长期价值，承担社会责任，实现可持续发展。



洪先生总结：「本集团本财年上半年的业续再创新高，延续稳健发展的轨迹。未来，我们将持续深化无缝粘合技术及科技感工艺，创造出引领市场需求的产品。受宏观环境影响，我们预期在下半财年面临一定挑战，而该经营环境或将延续至明年六月。然而，本集团有信心凭借领先的创新研发能力、难以复制的战略合作伙伴关系，加上越南生产基地在规模、稳定性、灵活度等的多项优势，抵御市场挑战，保持业务稳健发展。本集团将积极迎难而上，适时调整策略应对短期的冲击，尽力把握市场机遇，以维持中长线的增长动力。在发展业务的同时，维珍妮亦将继续致力实现订下的可持续发展目标，为股东及各持份者创造长远价值。我们衷心感谢品牌合作伙伴、供货商伙伴及业务合作伙伴与股东的鼎力支持，以及管理团队及同事们的辛勤付出。」



有关维珍妮国际（控股）有限公司

维珍妮国际（控股）有限公司于1998年在香港创立，是全球领先的贴身内衣制造商。维珍妮透过采用创新设计制造（「IDM」）业务模式，凭借计算机模具设计与制作、立体模压成型、无缝黏合三大核心技术打造多元技术矩阵，为长期合作的国际知名品牌伙伴开发及制造多项引领市场的畅销产品，涵盖贴身内衣（包括胸围、内裤、塑身内衣）及胸杯、运动产品（包括运动胸围、功能运动服装）、消费电子配件、鞋履产品等几大板块，实现跨行业及跨品类的应用拓展。





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