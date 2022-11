Monday, 28 November 2022, 09:55 HKT/SGT Share: 针对现时主流变异株Omicron BA.4-5复必泰二价新冠疫苗已运抵港澳并即将开打

香港, 2022年11月28日 - (亚太商讯) - 针对新冠病毒奥密克戎Omicron变异株BA.4-5的复必泰二价mRNA疫苗已于11月25日运抵港澳。同日,供6个月至4岁幼儿接种的复必泰mRNA疫苗剂型也运抵澳门。



根据澳门卫生局早前发布的通知,为应对新冠病毒变异株Omicron的疫情,澳门特区政府已购买针对新冠病毒Omicron变异株BA.4-5的复必泰二价mRNA疫苗,根据资料,该疫苗暂时批准用于12岁或以上人士的加强剂,暂未有建议用于初种系列;同时,澳门特区政府亦已购买可供6个月至4岁幼儿接种的复必泰mRNA疫苗剂型,幼儿剂型的成份与现时成人剂型的成份相同,为原始株的单价mRNA疫苗,但接种剂量较成人配方每剂为低10倍。另外幼儿剂型的基础接种为3针(每针含3微克)。



香港方面,公务员事务局局长杨何蓓茵说,市民11月27日起网上预约接种第四剂新冠疫苗时,可选择复必泰二价疫苗,12月1日正式开打,当日起以即日筹到接种中心打第四针,亦可选择接种二价疫苗。



复必泰二价疫苗可全面覆盖奥密克戎病毒变异株

复星医药与BioNTech SE于11月18日共同发布的新闻稿上指出,复必泰原始株/Omicron变异株BA.4-5二价疫苗(每剂30微克)(「复必泰二价疫苗」)是已上市复必泰BNT162b2的迭代和补充。复必泰二价疫苗每剂含有15微克编码原始毒株刺突蛋白的mRNA和15微克编码奥密克戎BA.4/BA.5变异毒株刺突蛋白的mRNA。由于奥密克戎BA.4和BA.5亚变种包含相同的刺突蛋白氨基酸序列,因此可以使用单个mRNA链同时靶向这两个亚变种。除了添加奥密克戎BA.4/BA.5刺突蛋白的mRNA序列外,疫苗的所有其他成分保持不变。临床前数据表明,复必泰二价疫苗作为加强剂接种后,针对奥密克戎 BA.1、BA.2和BA.4/BA.5变体以及原始野生型等病毒株均可产生强烈的中和抗体反应。



复必泰二价疫苗针对现时主流变异株Omicron BA.4和BA.5。有政府专家顾问称,根据美国研究显示,55岁以上人士若第四针接种「一价疫苗」,一个月后抽血验到防感染抗体水平上升2.9倍;若第四针打「二价疫苗」,抗体水平会急增13倍。



按香港专家建议,复必泰二价疫苗可供12岁或以上合资格人士按现时的接种时间表,用作第四剂疫苗(或康复人士接种第三剂疫苗)的另一选择,但他们仍可选择接种科兴或复必泰原始病毒株疫苗。专家建议两类人士应接种第四剂疫苗(或康复人士作为接种第三剂疫苗):(一)50岁或以上人士;及(二)12岁或以上免疫力弱人士。此外,18至49岁人士经考虑对自身的风险和益处,例如有较高暴露风险或个人需要,亦可接种第四剂疫苗。



港澳引入复必泰幼儿剂型疫苗,专家呼吁家长在冬季感染高峰期前尽快为子女完成接种

11月22日,澳门儿科专科医学会联同香港儿科医学会、香港妇产科学会等10个港澳医护组织发出联合声明,呼吁各婴幼童、孕妇和喂哺母乳的妇女尽快接种新冠疫苗,亦应同时接种季节性流感疫苗,以预防新冠病毒和流行性感冒病毒冬季同时来袭所导致的重症、急性并发症、入院、死亡和中、长期后遗症。声明指出,现时婴幼儿自出生后已接种多种疫苗,以预防多类型有关的疾病。新冠疫苗和流感疫苗亦是利用同样原理,接种后可避免婴幼儿染疫后出现重症、并发症甚至死亡。新冠疫苗已于去年开始于全球广泛接种,临床效果非常有效,严重不良的疫苗反应相当罕见,所以家长和照顾者毋须担心。



此前,澳门儿科专科医学会已联同港澳多个医学会发出联合声明,指出不少家长误以为自己和子女感染新冠肺炎后,已得到永久的抵抗力而毋须再接种新冠疫苗,是非常错误的想法。研究已证实感染 Omicron 后的免疫保护并不长久,纵使感染新冠病毒后身体会产生对抗病毒的抗体,但这些抗体水平只能维持一段短暂时间,保护能力亦会随之消失,并不足已保护他们免受另一次新冠病毒的感染,和感染后接踵而来的重症和后遗症的风险。



事实上,港澳两地政府均引入复必泰幼儿剂型疫苗,相信有助推动6个月至11岁儿童的接种率。香港医院药剂师学会会长崔俊明建议,尽早为半岁至11岁婴幼儿接种三剂mRNA疫苗,在冬季感染高峰期前为幼童做好准备。他表示外国有研究发现儿童接种后产生的中和抗体,比成人更快下降; 并引述智利有研究发现,3至5岁儿童首两针打灭活疫苗,第三针转打mRNA疫苗,可推高抗体水平。



澳门卫生局:加强剂倡打mRNA疫苗

澳门卫生局长罗奕龙早前在慢性病防制委员会举行2022年工作会议上强调,多项研究确定新冠疫苗的有效性和安全性,接种新冠疫苗能有效降低慢性病患者感染新冠病毒后重症和死亡的风险。因此,罗奕龙局长再次呼吁慢性病患者和老年人应尽早接种新冠疫苗。同时,已接种灭活疫苗的人士,以mRNA疫苗作为第三剂或第四剂,可以产生更高的抗体水平,预防效果更好,建议慢性病患者和老年人优先选用mRNA疫苗作第三剂或第四剂接种。



澳政府积极推「+旅游」,促进本地经济复苏

作为享誉海内外的世界旅游休闲中心,澳门11月17-20日举办一年一度的体育盛事—澳门格兰披治大赛车,当局表示4天赛程已圆满结束并吸引了76,000人次入场。近日,澳门正在举办美食节,由2003年起美食节的举办日期与澳门格兰披治大赛车配合,让车迷游客欣赏赛车之余,也光临美食嘉年华品赏各地美食。下月,澳门将举办「2022幻彩耀濠江」以「闪亮冬日」为主题,为旅客及市民带来充满闪亮幻彩的澳门冬日。



澳门提供复必泰原始株自费mRNA疫苗接种服务,将吸引外游人士赴澳旅游

事实上,澳门近年来也在积极发展医疗产业,配合「+旅游」吸引大湾区、东南亚旅客来澳门享受高质素的医疗服务,有助大健康产业的发展。以往一直有很多内地旅客赴澳旅游消费之余,同时在澳门医院接种流感或HPV疫苗。11月1日起内地恢复赴澳门旅游电子签注,而澳门科大医院也公布自11月1日起开放为非澳门本地居民提供复必泰mRNA新冠疫苗的自费接种服务,此新服务为希望「沟针」接种新冠疫苗的旅客,尤其是内地市民赴澳沟针带来便利,可望有助进一步刺激澳门医疗旅游及本地消费。可以预见的是,在海外旅行限制逐步放开,为了加强对新冠病毒的保护力,在出游同时去澳门接种mRNA新冠疫苗,或将成为很多外游人士的新选择。





