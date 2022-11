Friday, 25 November 2022, 11:31 HKT/SGT Share: 穆迪:确认渤海银行“Baa3”长期存款评级 展望维持稳定

香港, 2022年11月25日 - (亚太商讯) - 据香港万得通讯社报道,近日,享誉全球的国际权威评级机构——穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service,以下简称“穆迪”) 发布报告,确认渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)(9668.HK)Baa3的长期存款评级,同时维持渤海银行主体信用评级为投资级评级,展望稳定。



市场人士评价指出,这一评级结果显示出国际主流评级机构对渤海银行经营发展情况的认可,将有助于提振投资人信心,为渤海银行在国际资本市场提高议价能力及降低融资成本奠定良好的基础。



流动性状况稳定适中 系统重要性日益凸显



信用是金融交易得以产生的原动力与核心基础。作为提供金融交易主体履约能力或偿付能力评判主体的信用评级机构,其出具的资信报告、风险提示成为越来越多金融交易、投资决策乃至监管部门的判断基础风险的重要依据。



穆迪在此次发布的报告中指出:此次维持渤海银行的评级和稳定展望,反映了穆迪预期未来12-18个月,该行的财务状况将总体保持稳定,并且同期中国政府对该行提供支持的意愿和能力将基本维持不变。同时维持渤海银行主体信用评级为投资级评级,展望稳定。



尽管国内外疫情持续对业务开展产生部分影响,但渤海银行近年来为减少对高风险行业的贷款敞口和对影子银行产品的投资敞口,采取了多种降风险举措,这也表明该行战略重点从规模扩张转向高质量发展。



穆迪预计,未来12-18个月,渤海银行的流动性状况将维持在稳定的适中水平,核心一级资本充足率仍将维持在8.0%-9.0%以上。



此外,穆迪还在报告中指出,渤海银行的系统重要性在多方面日益得到凸显:从成立背景来看,该行是在天津成立的唯一一家全国性股份制商业银行,具有强大的政府持股背景,其中各类央企和天津政府下属实体持股50.45%。从战略地位来看,作为天津市最大的国有金融机构,渤海银行是政府进一步发展和加强天津市金融服务业规划下的旗舰企业。



因此,渤海银行的存款评级、交易对手风险评级和交易对手风险评估有3个子级的提升,分别达到Baa3、Baa3和Baa3(cr)。





