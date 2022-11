Thursday, 24 November 2022, 14:16 HKT/SGT Share: 阳光保险通过港交所聆讯:多战略并举 高质量发展

香港, 2022年11月24日 - (亚太商讯) - 香港市场有望新添一枚稀缺保险标的。11月21日,港交所文件显示,阳光保险集团股份有限公司(“阳光保险”)通过聆讯,赴港上市进入冲刺阶段。若阳光保险成功登陆港交所,将成为中国第10家上市险企,也将成为继中国人保、中国平安、中国太保、中国太平、中再保险集团之后的第六家上市保险集团公司。



在中国的众多险企中,阳光保险是一隻快速成长的新生力量,公司以“打造高质量发展、高价值成长的保险服务集团”为战略目标,多战略并重推进,致力于成为专业领先的家庭保险保障服务提供商与值得信赖的企业风险管理伙伴。



从客户价值创造出发 分类实施客户经营战略



在客户经营方面,阳光保险根据客户群体性质,对个人客户及团体客户分别实施针对性的发展战略,客户经营水平持续提升。



个人客户方面,阳光保险基于不同的家庭类型以及不同家庭阶段个人需求的不同,为客户提供优质差异化的综合保险服务,实现客户有效需求与保险公司有效供给的匹配,从而为客户和公司自身创造价值。团体客户方面,公司聚焦价值创造,深耕价值客户,坚持价值发展,不断改善团体客户的风险管理能力,努力成为团体客户一揽子风险管理服务的忠诚伙伴。



凭借对客户的洞察能力,阳光保险能够更好地识别不同客户购买需求偏好,从而能够提供更加适配需求的产品及服务,赋能销售队伍,促进业务增长。通过多年发展,公司客群经营有效夯实,客户群体逐步增多,截至2022年6月30日,拥有约3,150万名个人客户和约80万家团体客户。



加强渠道专业化建设 以渠道成长赋能企业成长



保险行业转型趋势下,渠道的核心价值决定了企业的竞争优势。阳光保险通过强化渠道专业化建设,促进传统渠道与新兴渠道融合互补,推动业务高质量发展。



寿险代理人渠道上,阳光保险通过实施差异化的经营策略,以匹配当地市场需求。在二线及以上城市,公司主打中高端客群的增值服务项目,通过打造高素质和高产能的队伍,优化队伍专业化服务能力。在三线及以下区域,公司针对大众家庭的增值服务,逐渐丰富保险产品类型。



寿险银保渠道上,公司坚持价值发展,实施渠道分类经营,稳步扩大中高优质客群,银保渠道保费收入占比逐年上升。产险业务方面,深耕渠道专业化能力建设,在巩固和强化传统直销渠道的同时,进一步加强新直销渠道建设,推进网销、电销一体化转型,发挥直联客户优势。



此外,阳光保险充分发挥集团协同优势,积极培育职域营销和私域营销两大新型营销渠道。在职域营销上,公司通过与团体客户的深度合作,引导团体客户向个人客户转化,深度挖掘客户价值,打开个人高端客户的增长空间。在私域营销上,公司以客户为中心,通过私域客户经营、线上化客户服务,打造从线上获客到运营转化的经营闭环,充分增强盈利能力。



长期来看,保险行业正从高速发展向高质量发展转变,阳光保险通过多元化的发展战略,持续提高客户服务质量,增进客户认可度,有助于其把握未来行业转型下的发展机遇,实现“让人们拥有更多的阳光”的使命。





话题 Press release summary



部门 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Apr 26, 2022 13:40 HKT/SGT 持续强化科技引领和创新驱动 阳光保险长期增长可期 Apr 22, 2022 16:12 HKT/SGT 【彭博直通车】阳光保险拟赴港上市:各项业务均衡发展 价值创造能力持续提升