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来源 EC Healthcare 医思健康公布2022/23年度中期业绩 医疗服务业务推动收入同比增长31.1% 多元化大健康业务策略下 业务韧性持续增强

进一步整合医疗健康服务市场

香港, 2022年11月24日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（“公司”，连同附属公司，总称“集团”；香港联交所股份编号：2138）公布截至2022年9月30日止六个月（“期内”）未经审核之中期业绩。



业绩摘要

-- 集团总收入同比上升31.1%至18.93亿港元

-- 集团医疗分部收入同比上升47.5%至11.75亿港元，收入占比提升至62.1%

-- 集团美学医疗及美容养生业务分部贡献收入同比减少2.0%至6.07亿港元，收入占比约32.1%

-- 在此前收购的兽医业务的推动下，集团来自其他服务分部的收入同比增加301.9%至1.11亿港元，收入占比约5.8%

-- 集团内生业务贡献之收入(1)同比上升22.8%至17.74亿港元，占比达93.7%

-- 期内集团录得息税折旧及摊销前之盈利（“EBITDA”）2.70亿港元

-- 期内集团税后净溢利为1.05亿港元

-- 期内每股基本盈利为6.8港仙

-- 董事会宣派中期股息每股5.8港仙，派息比率为85.3%，将以现金派发

-- 截至2022年9月30日，集团已执行总估值为2.19亿港元的收并购，涵盖多个医学专科服务、兽医及健康检查服务，医疗服务布局得到进一步强化

-- 集团医疗服务覆盖的医疗学科及专科数目达35个，全职注册专属医生团队人数增加至293人

-- 本集团保持优质的服务质量，客户满意度高达99.98%(6)

-- 老客户贡献之收入占集团总收入的71.6%(3,7)

-- 客户忠诚度保持高水平，复购率为93.7%(4,7)

-- 集团服务点数目扩张至154个，总楼面面积同比增加约24.1%至557,000平方呎



期内，集团面临多重挑战，包括全球经济下行、长期旅游限制导致的医疗旅客数目骤减、本地零售市道疲弱及疫情反复带来的业务中断扰动。尽管如此，集团业绩仍维持韧性。得益于对本集团提供医疗服务的强劲需求及多元化经营策略，本集团仍得以增加其于医疗市场的份额，多元化服务范围，并巩固其作为香港最大的非医院医疗服务供应商的领先地位。



市场对集团提供的医疗服务维持旺盛需求，集团于期内进一步拓展市场份额并推行有效的销售策略。期内集团录得销售额18.12亿港元，同比增长18.3%；收入同比增长31.1%至18.93亿港元。集团内生业务贡献之收入(1)同比上升22.8%至17.74亿港元，收入占比达93.7%。集团于期内执行的并购交易总估值为2.19亿港元，涵盖多个医学专科服务、兽医及健康检查服务，集团以客户为中心的医疗服务布局得到进一步强化。



然而，期内集团税后净溢利同比下跌46.3%至1.05亿港元。净利率承压主要由于疫情反复引致的集团于香港及澳门的美容养生业务遭强制停业，以及在中国内地面临的业务中断。净利率下降8.0个百分点至5.6%。期内，集团面临的市场竞争环境日趋激烈、通胀导致成本结构上升、上一财政年度新设立服务点的营运协同暂时较低，以及新收购医疗资产所产生的折旧及摊销开支的增加亦令集团期内的盈利能力承压。集团投放了资本开支以支持新医疗设施内生增长，但相关设施于报告期内暂未投入服务及产生相应收入。有鉴于此，本公司权益股东应占纯利为80.0百万港元。每股基本盈利为6.8港仙，去年同期则为14.2港仙。



多年来，本集团凭借专业团队所提供优质的客户服务，通过闭环生态系统建立了忠实的客户群。期内，集团客户服务个人客户数稳步增加至122,883 (2,7)人，老客户贡献之收入占集团总收入的71.6%(3,7)。客户忠诚度保持高水平，复购率为93.7%(4,7)。集团构建的大健康闭环生态系统发挥协同效益，期内有超过28.1%(5)的客户跨品牌进行消费。同时，本集团保持优质的服务质量，客户满意度高达99.98%(6)。



集团服务点数目在内生扩张及收购的推动下有所增加。截至2022年9月30日，集团总共拥有154个服务点，包括134个位于香港，4个位于澳门及16个位于中国内地，总楼面面积同比增加24.1%至约557,000平方呎。较二零二二财年上半年净增加的约108,000平方呎中，约69.1%来自医疗业务，而约22.8%来自美学医疗及美容养生服务业务。集团医疗服务覆盖的医疗学科及专科数目达35个，全职注册专属医生团队人数增加至293人。



医疗服务业务快速增长

对医疗的刚性需求推动医疗分部继续成为主要的增长动力。集团继续透过内生扩张及并购增长，在大健康市场继续拓展市场份额。集团医疗服务分部的收入同比上升47.5%至11.75亿港元，收入占比提升至62.1%。期内集团的医疗收入中，内生增长及收并购的贡献占比分别为90.8%及9.2%。内生增长主要受到有效的销售策略、客户逐渐提升的医疗保健意识和对应需求的增加所推动。期内，医疗分部已执行总估值为1.75亿港元的收购。



美学医疗及美容养生服务分部轻微下滑

期内，集团美学医疗及美容养生服务贡献的收入同比减少2.0%至6.07亿港元，占总收入约32.1%。香港部分收入同比轻微下滑5.4%至4.61亿港元，主要由于二零二二年四月份遭强制停业20日，客户被压抑的需求于稍后逐步复苏。内地美学医疗市场面临疫情反复带来的业务中断。期内尽管深圳、广州及上海分别业务中断的平均时长达26日、10日及122日，来自中国内地的收入依然同比增长12.6%至89.8百万港元。期内集团于澳门的美学医疗及美容养生业务平均遭强制停业31日，澳门的收入同比小幅增加7.7%至56.8百万港元。



其他分部增长强劲

期内，受此前收并购的兽医业务的拉动，其他服务分部的收入同比增加301.9%至1.11亿港元，收入占比达5.8%。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生总结：“受益于香港政府迈向‘常态化’的政策立场及逐渐放宽对入境旅客的隔离措施，本地消费情绪逐步提振。但总体市场不景气仍可能令集团旗下业务短期承压。然而，我们相信医疗市场仍然有无限增大潜力，长远而言公私营合作将带动香港私营医疗市场支出不断增加。



基于集团高增益的收并购策略，我们将持续提升医疗及美容领域的业务多元化水平，收购对我们核心业务具有互补及增值作用的项目，以建立一站式医疗保健及养生平台，更好地服务客户。同时，我们将继续深化与科技、电讯、保险、房地产及制药行业巨头的战略合作伙伴关系，以建立大健康生态系统。



集团不断致力于通过优化企业架构，提升管理能力，在数字化转型的助力下优化资源配置以提升运营效率。集团将持续通过推行持股管理人文化及倡导公仆式领导力，提升人才生产力及对公司的认同感。”



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所，EC DENTAL CARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心，联汇专科，新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究



注

1. 期内总收入减期内新入账之新收购资产贡献收入

2. 基于期内的收入

3. 老客户于期内收入贡献除以期内总收入

4. 年化期内老客户贡献之收入，除二零二二财年总收入

5. 于期内消费多于一个品牌服务客户数目除以期内客户总数，基于31个品牌在内的内部系统数据

6. 100% 减重大不利反馈占当期总收入的百分比

7. 基于39个品牌在内的内部系统数据



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刘丽恩 / 陆咏诗 / 田野

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