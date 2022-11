布局全球，深入欧洲，新光维医疗MEDICA 2022展会圆满结束

香港, 2022年11月21日 - (亚太商讯) - 2022年11月18日,第54届国际医院及医疗设备博览会(MEDICA)在德国杜塞尔多夫展览中心圆满结束。作为公认的世界上最大、最专业的医院及医疗设备展览会,MEDICA以不可取代的规模和影响力吸引着来自约70个国家和地区的4400多家公司参展。新光维医疗携自主研发的一次性使用电子内窥镜解决方案及医用内窥镜成像系统亮相MEDICA 2022,并宣布了与富士胶片欧洲的战略合作。协议约定,富士胶片欧洲作为独家分销商,负责新光维医疗一次性使用电子支气管镜在欧洲一些主要国家的销售和业务拓展。

新光维医疗MEDICA 2022展台现场

新光维医疗一次性使用内窥镜系列产品在MEDICA 2022展出

新光维医疗4K超高清、4K荧光医用内窥镜系统以及3D图像处理系统在MEDICA 2022展出

新光维医疗MEDICA 2022 展台现场:医用内窥镜成像系统

新光维医疗MEDICA 2022展台现场

新光维医疗是一家以“立足中国,放眼世界”为核心发展战略的微创诊疗企业,在中国和日本都设有研发中心,“研发全球化”是新光维医疗全球化布局的核心策略。此次在MEDICA展出的产品研发都是基于和中国和日本两大研发中心的协作开发。此外,新光维医疗自成立以来也一直实施“知识产权全球化”,其多款产品已同时获得FDA、CE、PDMA注册认证,专利布局包含海内外。在中国企业从制造能力的输出向商业实践和思想的输出的演变过程中,新光维医疗紧跟步伐,全面实施“营销全球化”。目前,新光维医疗已在欧洲、北美、日本等海外发达市场进行商业化布局,积极参加各类国际医疗器械大会展览。新光维医疗借助此次MEDICA,将进一步深入欧洲医疗器械市场,展示公司全面的产品布局及创新的技术实力,不断推进其一次性使用内窥镜解决方案及医用内窥镜成像系统在德国、法国、意大利、西班牙、英国等欧洲主要国家的落地商业化。



创新医疗技术

新光维医疗重视产学研合作和医工结合,长期与许多医院和知名临床专家交流合作。新光维医疗以“全球化”为核心战略,希望为世界各地的医院和医生提供创新且符合临床需求的产品。基于产品的卓越品质,以及强大的临床支持和产业合作网络,新光维医疗已经取得了许多成就。例如,本月,新光维医疗与上海市第一妇婴保健院签署战略合作协议,共同建立妇科内镜诊疗联合创新中心。



基于强大的自研能力,新光维医疗现已构建起了以五大核心技术(超高清医用内窥镜成像技术、特殊光医用城乡技术、超细内镜成像技术、一次性使用内窥镜技术、3D医用成像技术)为基础的独有技术平台,全面的产品及在研产品组合以覆盖各类临床科室。



新光维医疗的产品涵盖软性内窥镜和硬性内窥镜,以及一次性使用医用内窥镜和重复使用医用内窥镜。凭借其领先的技术,新光维医疗的产品在医用内窥镜领域具有独特的优势。例如,新光维医疗是全球唯一一家同时获得FDA批准的4K超高清成像系统和4K超高清内窥镜的公司。



MEDICA 2022:布局全球,深入欧洲

新光维医疗在杜塞尔多夫举办的MEDICA展会亮相,展示了其3D内窥镜成像系统、4K 超高清内窥镜成像系统、4K 超高清荧光成像系统以及一次性使用电子医用内窥镜系列等创新产品。这些产品对于疾病的临床诊断具有重要价值。



“对新光维医疗来说,我们始终将重点放在患者身上,我们希望能为患者提供最好的诊断及治疗手段。在此次展会中,我们让来参观的观众认可了新光维医疗的产品质量。因此,对我们来说,这次MEDICA取得了圆满成功。”新光维医疗海外营销副总裁李惠成先生表示。“此外,在此次展会中,我们还了解到很多竞争对手的产品进展。尽管竞争激烈,但我们确信,因为新光维医疗产品质量的卓越表现,未来几年,我们将在欧洲医疗器械市场发挥决定性的作用。”



关于新光维医疗

新光维医疗成立于2016年10月,是一家专注于医用内窥镜及相关创新产品的研发及商业化的微创诊疗企业。公司以“立足中国,放眼全球”作为核心发展战略,在中国和日本均已成立研发中心。依托于强大的自主研发能力,新光维医疗已建立立足于五大相互协同的核心技术之上的独有技术平台,并打造了全面的医用内窥镜产品及在研产品组合,覆盖医院各类临床科室进行的全部类型内窥镜手术,以满足多样化的医疗需求。秉承“聚焦临床”“协作创新”“以人为本”“卓越高效”的企业价值观,新光维医疗将持续升级微创诊疗核心技术,通过优秀的产品力提高市场渗透率,成为全球医生和患者信赖的首选品牌。



欲了解更多信息请浏览公司网站:www.scivitamedical.com



