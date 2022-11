Monday, 21 November 2022, 10:49 HKT/SGT Share: 国轩高科与VinES合作越南首个LFP电池工厂开工

香港, 2022年11月21日 - (亚太商讯) - 11月18日 ,国轩高科与越南VinGroup合作的电池工厂在越南河静经济开发区正式开工。该项目一期规划年产能5GWh,是越南第一个磷酸铁锂电池工厂,预计2023年末投产。河静省省委书记黄中勇先生,省委常务副书记陈世勇,省人委会主席武仲海先生,VinGroup 集团副董事长兼总经理阮越光先生,国轩高科董事长李缜先生,VinES公司总经理范垂玲女士等共同见证了本次仪式。

开工仪式现场

本次开工的越南VinES-Gotion河静电池工厂,由国轩高科及越南VinGroup集团旗下VinES共同投资,其中国轩高科持股51%,VinES持股49%,是越南首个磷酸铁锂电池制造工厂。据规划,工厂占地210亩,项目规划年产能5GWh,预计2023年底完成建设并投产。未来,该工厂的产品将满足越南VinFast 新能源汽车对电池的需求。



越南VinES隶属于越南最大民营企业VinGroup集团,主要负责动力电池生产业务。该集团旗下VinFast系全球领先的新能源汽车制造企业,产品在东南亚市场广受赞誉,并远销欧美。



仪式现场,VinES公司总经理范垂玲表示,VinES非常荣幸与Gotion合资建设的LFP电池工厂,这是VinFast电动汽车自主电池供应战略的重要组成部分,也是VinES领先的能源解决方案公司发展战略的一部分。新工厂位于VinES电池组生产厂旁,将完成越南LFP电池的闭环生产,从而提高VinFast电动汽车的本地化率和生产效率,同时为越南电动汽车和清洁能源产业发展开辟新的机遇。



国轩高科董事长李缜表示, VinGroup集团是全球备受尊敬的企业,国轩高科与VinGroup合作的电池工厂,将支持VinFast的电动汽车对电池的需求,不仅助力越南的能源变革、气候友好和经济发展,也将共同为人类社会的能源文明做出贡献。



今年以来,国轩高科全球化战略逐步落地,6月与阿根廷JEMSE公司达成战略合作,拟合资在阿根廷胡胡伊省建立电池级碳酸锂产线;同期德国国轩正式揭牌,开启国轩电池“欧洲造”步伐;7月,公司通用存托凭证(GDR)在瑞士交易所敲钟上市;9月与苏美达签订战略合作协议,推动储能产品出口业务发展。据公司规划,到2025年有望实现全球300GWh产能,其中海外100GWh,助力全球碳中和实现。





