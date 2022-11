Friday, 18 November 2022, 19:53 HKT/SGT Share: 「空中丝绸之路」国际合作论坛成功举办 中卢企业合作成果颇丰

香港, 2022年11月18日 - (亚太商讯) - 据财华社报道,今年以来,全球多国放宽入境限制,航空业逐步复苏;而近期我国亦取消了入境航班熔断机制,预计航空业将在人员往来、货物运输等方面发挥更大作用。早在2017年,郑州—卢森堡「空中丝绸之路」的构想便首次提出,今年中央再发《「十四五」时期推进「空中丝绸之路」建设高质量发展实施方案》推动合作深化,值此机遇期,郑州—卢森堡「空中丝绸之路」国际合作论坛于11月16日成功举办。



据悉,本次论坛以「在线+线下」形式举办,吸引了多位中外重要嘉宾参与,带来诸多独到见解。中央政治局委员、国家发展改革委主任何立峰表示:「今年是中卢两国领导人提出建设郑州-卢森堡『空中丝绸之路』5周年,也是两国建交50周年,论坛的举办对于落实好中卢两国领导人重要共识具有重要意义。」 卢森堡首相格扎维埃·贝泰尔亦表示:「卢森堡与中国的关系是我们与欧洲以外国家建立的最具活力的关系,双方建立了不断发展的牢固友谊,卢森堡愿在『空中丝绸之路』框架下,为中国贸易和服务业的发展作出更多贡献。」



本次论坛上,多家中卢企业进行签约,据统计有9个合作项目进行了现场签约,14个合作项目进行了云签约,将「空中丝路」的合作落到实处。其中,河南民航发展投资集团(河南航投)与卢森堡国际银行(BIL)签署战略合作协议,双方将在国际金融、绿色金融及境外绿色债权发行等方面进行全方位的探索和合作。此外,河南航投亦特邀BIL为该集团金融咨询顾问,为其提供欧洲宏观经济分析、金融市场动态等信息信息及金融领域的专业建议。



在线出席论坛的卢森堡国际银行CEO马塞尔·莱尔斯首先祝贺了中国与卢森堡大公国建交50周年,指出不断加深的联系为两国商业机构提供了巨大业务增长空间。对于本次与河南航投的战略合作,他表示:「这是我行主要股东联想控股帮助银行与中资客户发展业务,促进中欧经济往来的又一力证。我非常期待双方未来的合作,并诚挚感谢为此付出努力的各位同仁。作为卢森堡历史最悠久的银行,BIL一直致力于在开展业务的国家和地区,支持当地经济和社会发展。」



联想控股CEO李蓬表示,「祝贺卢森堡国际银行与河南航投集团签订战略合作协议,进一步为『空中丝路』的建设,为中欧经贸合作和绿色金融合作,做出更多贡献。作为卢森堡国际银行的主要股东,联想控股将继续提供各项支持,为推动共建『一带一路』高质量发展,推进高水平对外开放,不断贡献力量。」



联想控股于2018年完成对卢森堡国际银行的战略投资,借助卢森堡作为欧洲门户的特殊地位,该银行在促进中卢、中欧合作中发挥着独特价值,本次「空中丝路」中的战略合作可谓又一次体现。相信未来,卢森堡国际银行将继续为「中国企业走进欧洲、欧洲公司到中国来」的双边经济合作创造更多价值。





