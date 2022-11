嘉华集团赞助香港故宫文化博物馆义工计划 致力弘扬中华文化 促进跨文明对话

香港, 2022年11月15日 - (亚太商讯) - 嘉华集团旗下嘉华国际集团有限公司(简称「嘉华国际」)以及吕志和奖有限公司(简称「吕志和奖」)联合赞助香港故宫文化博物馆义工计划,透过多元化培训课程与工作实践,加深市民尤其是青年人对中华文化的认识,培育博物馆业及本地艺术文化领域的人才,巩固香港作为中外文化艺术交流中心的地位。

吕志和奖总经理程珍女士 (左四)及嘉华国际企业事务总经理张婉玲女士(左五)出席香港故宫文化博物馆义工计划启动礼,与香港故宫文化博物馆馆长吴志华博士 (中)一同见证一众义工正式展开弘扬中华文化之旅。

香港故宫文化博物馆首届义工计划约500名义工已接受为期一个月的多元化培训,内容涵盖中华文化艺术、故宫文化、展览介绍以及博物馆营运等专门范畴,让学员多面向地领略中华文化的博大精深,建立对博物馆业的认识。完成训练后,义工们已正在协助香港故宫文化博物馆多方面的工作,涉及教育活动、展览策划、研究、文物修复及博物馆管理等。



嘉华集团主席吕志和博士表示:「嘉华集团热衷于推广艺术文化,冀透过支持博物馆义工计划,提升市民对中华文化的认识,培育更多青年人认识国家的文化产业,增强他们对国家的向心力及认同感,同时支持香港发展成中外文化艺术交流中心。」事实上,世界上多家顶级博物馆均设有义工计划,义工除协助馆内多项范畴的工作外,亦可从不同角度探索博物馆,寓工作于学习。



日前,吕志和奖总经理程珍女士及嘉华国际企业事务总经理张婉玲女士出席香港故宫文化博物馆义工计划就职典礼,联同香港故宫文化博物馆馆长吴志华博士,见证正式展开弘扬中华文化之旅。



香港故宫文化博物馆已于2022年7月3日正式向公众开放,致力成为世界领先的博物馆,推动公众对中华文化艺术的研究和欣赏,并与世界重要艺术文化机构紧密合作,促进不同文明之间的对话。



关于嘉华国际集团有限公司(股份代号:00173)

嘉华国际集团有限公司于1987年在香港上市,是嘉华集团旗下之房地产业务旗舰。作为大型综合房地产发展商及投资者,嘉华国际以香港、长三角及珠三角地区为策略据点,开发房地产发展涵盖大型住宅小区、综合城市发展项目,其中包括优质住宅、甲级写字楼、酒店及服务式公寓,以及特色商铺。旗下的嘉英物业以先进的管理理念和国际高端精品酒店的营运模式,为主流及高端住宅、商业设施、写字楼和房地产综合体提供专业及优质的管理服务。嘉华国际凭其敏锐的市场触觉、灵活进取的发展策略以及雄厚的财政实力,在中国主要城市拥有优质土地储备,为未来发展奠下稳固基础。



嘉华国际为恒生综合小型股指数成份股、MSCI明晟香港小型股指数成份股及恒生沪深港通大湾区综合指数成份股,亦为「深港通」计划内合资格交易股票。截至2021年6月30日,嘉华国际持有银河娱乐集团有限公司(股份代号:00027)约3.73%权益。



网址:http://www.kwih.com



有关「吕志和奖」

「吕志和奖-世界文明奖」由吕志和博士于2015年创办,是一年一度的国际性跨界创新奖项,旨在促进世界文明,并激励世人建构更和谐的世界。奖项基于「促进世界资源持续发展」、「促进世人福祉」以及「倡导积极正面人生观及提升正能量」三大目标,表扬为人类文明作出恒久卓越贡献的人士或团体。



每位获奖者获授予现金奖2,000万港元(约256万美元)、证书一张及奖座一座。每个奖项均只授予单一获奖者,获奖的个人或团体不会共享一个奖项。



吕志和奖有限公司为一间在香港成立的担保有限公司,负责「吕志和奖」的行政及管理工作。



如欲获取更多详情,请浏览:www.luiprize.org





