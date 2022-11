新光维医疗与上海市第一妇婴保健院签订战略合作协议，共同建立妇科内镜诊疗联合创新中心

香港, 2022年11月14日 - (亚太商讯) - 11月12日,上海市第一妇婴保健院建院75周年大会暨首届一妇婴国际学术会论坛开幕式在上海举办。大会期间,新光维医疗科技(苏州)股份有限公司(以下简称“新光维医疗”)与上海第一妇婴保健院签署战略合作协议,共同建立妇科内镜诊疗联合创新中心。上海市第一妇婴保健院院长、党委副书记王育教授,新光维医疗联合创始人、总经理及首席技术官陈东博士出席签约仪式,共同签署了合作协议。

上海市第一妇婴保健院院长、党委副书记王育教授与新光维医疗联合创始人、总经理及首席技术官陈东博士共同签署医企协同创新战略合作协议

上海市第一妇婴保健院与新光维医疗正式达成医企协同创新战略合作

双方将聚焦妇科内镜诊疗产品和创新技术的孵化、临床应用研究、临床应用示范以及培训教育,“医研产一体化”紧密合作,瞄准建成世界一流的集妇科内镜诊疗、医学智能制造技术为一体的创新研究、技术转化和应用示范中心。



依托于上海第一妇婴保健院深厚的临床科研实力,结合新光维医疗自主可控的妇科内镜诊疗开发与制造资源,双方将无缝协同创新,通过将技术和临床经验进行深度融合,针对重要疾患的诊疗,就内镜下的妇科诊疗技术及产品创新,确定妇科内镜诊疗医疗流程规范,开展全方位的长期合作。双方将共同围绕妇科诊疗方向的前沿技术和产品开展探讨、医工结合,以解决现有妇科内镜诊疗的临床痛点与国产宫腔镜的技术瓶颈。



新光维医疗始终把“聚焦临床”放在首位,以客户为中心,通过医工合作,满足临床多样化需求,为中国的医生和患者提供卓越创新的微创诊疗解决方案,回馈社会。此次合作,新光维医疗将充分利用上海一妇婴的优质临床和学术资源,产医协同创新,共同打造世界一流妇科内镜的创新中心,推动国产内窥镜设备自主研发、破解高端内窥镜核心技术领域的“卡脖子”难题,为实现相关产业链共同发展与增长贡献自己的力量。



关于新光维医疗

新光维医疗成立于2016年10月,是一家专注于医用内窥镜及相关创新产品的研发及商业化的微创诊疗企业。公司以“立足中国,放眼全球”作为核心发展战略,在中国和日本均已成立研发中心。依托于强大的自主研发能力,新光维医疗已建立立足于五大相互协同的核心技术之上的独有技术平台,并打造了全面的医用内窥镜产品及在研产品组合,覆盖医院各类临床科室进行的全部类型内窥镜手术,以满足多样化的医疗需求。秉承“聚焦临床”“协作创新”“以人为本”“卓越高效”的企业价值观,新光维医疗将持续升级微创诊疗核心技术,通过优秀的产品力提高市场渗透率,成为全球医生和患者信赖的首选品牌。



欲了解更多信息请浏览公司网站:https://www.scivitamedical.com



关于上海市第一妇婴保健院

上海市第一妇婴保健院创建于1947年2月,是我国最早成立的省市级妇幼保健院之一。1992 年通过全国首批爱婴医院评审。1995 年被评为三级甲等专科医院。2006 年成为同济大学附属第一妇婴保健院。是全国文明单位、上海市文明单位、上海市保健医疗定点医院。



医院在上级主管部门领导下,坚持公益性办院方向,坚持以患者为中心,用精湛的技术和优良的服务为广大妇女婴儿提供高品质医疗服务。医院设有两个院区。东院坐落于高科西路2699号,占地60亩;西院坐落于长乐路536号,占地10亩。



更多关于上海市第一妇婴保健院,请浏览:https://www.51mch.com/



