谭仔国际公布2023财年中期业绩 抵御市场冲击 收益同比上升6.8%至12.6亿港元

香港, 2022年11月11日 - (亚太商讯) - 谭仔国际有限公司(「谭仔国际」或「公司」,连同其附属公司,「集团」;港交所股份代号:2217)作为专营米线的领先及知名快速休闲连锁餐厅,今天公布其截至2022年9月30日止六个月 (「2023年上半年」) 之中期业绩。集团成功抵御由COVID-19相关限制及环球经济转差所带来的严重影响,收益录得稳定增长,同比上升6.8%至1,261.7百万港元。



摘要

2023财年上半年业绩稳健

-- 集团收益成功抵御由COVID-19相关限制及环球经济转差所带来的严重影响,收益录得稳定增长,同比上升6.8%至1,261.7百万港元。

-- 餐厅业务的经营利润达215.5百万港元,经营利润率为17.1%。

-- 期内溢利为82.8百万港元。香港业务的利润率保持稳定,中国内地及海外市场的收益持续增长。透过维持高营运效率,预计2023财年下半年经营利润率将趋向稳定。



扩张计划如期推进

-- 截至2022年9月30日,集团在香港、中国内地、新加坡及日本共有208间自营餐厅,对比2021年9月30日净增加51间。

-- 餐厅网络扩张计划按上市规划如期推进,并充分配备基础设施及人才执行扩张计划。

-- 增长动力预期将延续至2023年下半年。集团专注于保持长期增长的同时,亦采取审慎方针维持业务盈利,稳中求胜。



收益增长主要受餐厅网络扩张带动,当中香港是主要的收益来源。期内溢利为82.8百万港元(2022年上半年︰137.9百万港元)。每股基本盈利为6.2港仙(2022年上半年︰13.8港仙)。



稳健的香港业务迎接挑战

于报告期间,第5波COVID-19疫情对香港的影响挥之不去。再加上全球及本地经济不景导致市场情绪不佳,整体消费意欲下降,阻碍了香港整体零售消费及餐饮业的复苏步伐。集团们的同店收益表现放缓。然而,随着季度间的逐步恢复,集团仍然保持稳定的新店开张速度,亦已达到收益目标。在全球通货膨胀的压力下,香港业务仍然维持稳定的盈利。



中国内地及海外市场发展路途崎岖

尽管新加坡业务呈稳固增长,但中国内地及海外市场录得负增长。预期具有高增长潜力的中国内地业务严重受到封城或封区等COVID-19相关政策影响,而每日的强制核酸检测政策也影响了集团于中国内地的业绩。集团的日本业务也由于两家门店的延迟开业而产生了额外的前期费用,且业务在第二季受到COVID-19确诊数字激增打击。集团已减慢中国内地及日本的发展步伐,但同时保持着长远的增长势头。集团仍然对中国内地及海外市场的潜力抱有很大期望,凭借集团已构建的基础设施和基石,包括品牌推广及营销、人才招聘及员工培训,集团已配备齐全,冀能在日后市场复苏时实现韧性增长。



谨慎而具策略性的发展

集团一直按照谨慎而明确的策略目标扩展餐厅网络,在专注于保持长期增长的同时,也致力维持业务盈利。



2023年上半年,集团在香港、中国内地、新加坡及日本分别开设了19间、9间、5间及2间新餐厅,使截至2022年9月30日止的餐厅总数上升至208间,达成在香港的餐厅网络扩张目标。



维持高成本效益及生产力

集团通过灵活及创新大大降低最近通胀浪潮所带来的影响,包括直接与生产商采购及食材本地化;与选定代工生产(OEM)供应商合作;并以较低的成本采购品质相同或更佳的替代原料。上述措施有助减少物流阻滞及成本,降低了供应链中断的风险。



与此同时,在维持餐厅数目增加,以及较多员工因确诊COVID-19而提取病假的情况下,集团的员工成本依然维持稳定的百分比。透过集团灵活的轮更制度,压力得以减轻,该制度提升了员工管理的成本效益。



展望

自疫情起始,谭仔国际一直致力优化其业务流程、成本控制及供应链管理,同时推进集团对承诺扩展餐厅网络的工作。尽管面对疫情及全球经济衰退的挑战,集团透过灵活管理、审慎的餐厅网络扩张及具有影响力的品牌建设,为实现稳步增长及复苏作好准备。



香港方面,在采取各项成本控制措施以及提升餐厅层面的营运效率下,集团预计利润率将趋于稳定。期内收益已按季度回升,此增长动力预期将随着社交距离政策的逐步放宽延续至2023年下半年。



期内集团在新加坡的表现令人鼓舞,显示其营运模式在海外市场同样可行。凭借集团已构建的基础设施和基石,包括品牌推广及营销、人才招聘及员工培训,集团对中国内地及海外市场的潜力抱有很大期望,并冀能在日后市场复苏时实现韧性增长。



谭仔国际主席兼行政总裁刘达民先生表示:「我们坚持不懈,经得起对业务韧力的严峻考验,又把握到种种机遇,尽展致胜潜力。展望未来,我们相信一切逆境总会过去,而已奠下的稳固基础将会引领我们迈向新高峰。」



关于谭仔国际有限公司 (HKEX: 2217)

谭仔国际于2021年10月在香港联合交易所有限公司上市(股票代码:02217.HK),是香港最大和最受欢迎的快速休闲连锁餐厅集团之一,在香港位列亚洲粉面专门店营运商第一位*,主要经营「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」两个品牌,目前于香港、中国内地、新加坡和日本均有业务。于2022年9月30日,集团共经营208间餐厅,首间「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」餐厅分别于1996年及2008年在香港开业,是打造香港米线新潮流的先锋。





*根据欧睿按2020年收益及餐厅数目计算





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network