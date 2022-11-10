广发证券首批通过中国结算个人养老金系统验收测试

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香港, 2022年11月9日 - (亚太商讯) - 近日，广发证券收到中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）关于个人养老金基金行业平台验收测试结果的通知，成为首批通过测试的证券公司之一。
个人养老金制度作为我国社会保障体系建设顶层设计中的一个重要制度安排，是多层次、多支柱养老保险体系的重要组成部分，既为应对人口老龄化、构建高质量养老保障体系注入新的活力，也让人们“老有所养”多一个选项、多一份积累。广发证券相关业务负责人表示，随着居民收入水平和个税征收覆盖面逐步增加，这项业务未来的发展空间会逐渐打开，不仅能为资本市场的长期稳健发展起到较好的支持作用，同时也有助于培育资本市场的长期投资者。
随着个人养老金制度落地渐行渐近，广发证券从系统开发、准入测试、投资者教育等多方面为服务个人养老金业务实施做足准备。
在系统开发方面，广发证券所有系统相关的基础功能均已开发完毕。在投资者教育方面，广发证券已经通过内部线上学习平台，上传相关课程供分支机构员工了解学习。在业务正式推动前，公司将通过线上、线下方式传递养老金业务投资理念，并通过公司自有媒体平台推送相关投教稿件、视频、图文资料，帮助投资者明确个人养老金制度的意义和注意要点，引导投资者养成长期投资理念，为投资者的养老金投资保驾护航。
广发证券表示，在相关监管部门整体的指导下，广发证券正在积极筹备和探索开展个人养老金代销业务。首先，个人养老金代销业务是公司践行普惠金融理念的一次重要实践，能够为客户提供更加全面、便民的金融服务；其次，个人养老金代销业务完全符合公司财富管理转型的战略方向，与公司多项业务可以形成互补和增强；最后，个人养老金业务是广发证券发挥专业投顾队伍优势的一个重要机会。广发证券不但在投顾人数上行业领先，而且在多次新财富最佳投顾评选上都取得佳绩，相信未来能够发挥好专业的力量来做好个人养老金业务的投教和资产配置工作。
话题 Press release summary
部门 Banking & Insurance
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