新光维医疗携手富士胶片欧洲，打开欧洲主要国家市场

香港, 2022年11月8日 - (亚太商讯) - 近日,新光维医疗科技(苏州)股份有限公司(如下简称为“新光维医疗”)和总部位于荷兰的富士胶片欧洲私营有限公司(如下简称为“富士胶片”)共同宣布两家公司达成战略合作。根据协议,富士胶片作为独家分销商,负责新光维医疗一次性使用电子支气管内窥镜在欧洲一些主要国家的销售和业务拓展。



新光维医疗全球总部及研发生产基地一期工程

数据显示,全球内窥镜市场是一个庞大并急速增长的市场。根据弗若斯特沙利文提供的数据,随着人口老龄化、健康意识提高及技术不断进步,医疗需求日益增长,预计全球医用内窥镜市场规模将从2020年的203亿美元,以6.9%的复合年增长率增至2030年的396亿美元。由于减轻交叉感染和医院获得性疾病的风险的需求不断增长,特别是在新冠疫情爆发的背景下,全球一次性使用内窥镜市场也在迅速增长。根据弗若斯特沙利文提供的数据,2020年,全球一次性使用医用内窥镜的市场价值为5亿美元,预计2030年将增加到92亿美元。



新光维医疗的一次性使用电子支气管镜是一种一次性使用软性内窥镜。通过使用该产品,医疗工作者不必在每次手术后对使用过的内窥镜进行消毒,因此能够连续手术,提高了手术效率,并降低了医院的综合成本。该产品还具有各种先进的技术特点,可提高医生在手术中的体验。富士胶片和新光维医疗的合作,有望提高该产品的市场接受度,并促进其在欧洲的销售。



新光维医疗表示:

“一次性使用电子内窥镜是新光维医疗在医用内窥镜领域的重点研究和开发方向之一。我们相信,与富士胶片的战略合作,将为我们赢得比其他品牌更大的竞争优势,并帮助我们逐步提高在海外市场的市场份额。我们将借此机会进入欧洲市场,充分发挥我们的核心技术和产品优势。通过利用富士胶片在欧洲市场的广泛销售网络和营销资源,我们将能够有效且高效地向海外客户展示我们的产品在性能和功能方面的优势,并期望从海外市场获得更多的销售额。人们普遍认为,海外销售是衡量一家医疗器械公司技术实力的试金石。这次成功的合作,无疑将是新光维医疗产品的创新性和高品质的有力证明。”



富士胶片,作为全球医疗健康和影像领域的领导者,在软性内窥镜市场占据领先地位,其产品在全球享有很高的声誉。富士胶片感谢有机会与医用内窥镜行业中具有潜力的新光维医疗合作,并相信,这次合作将为双方创造巨大价值。富士胶片将尽最大努力在欧洲推广新光维医疗的产品,旨在为全世界的医生和病人提供安全、有效和创新的内窥镜解决方案。



展会预告

2022年11月14日至17日(当地时间),新光维医疗携手创新内窥镜解决方案亮相MEDICA 2022展会(展位:H9 E63),MEDICA展会为全球最大医疗器械展会,此次将在德国杜塞尔多夫举办。更多关于MEDICA 2022展会的相关信息,敬请关注新光维医疗官方微信账号。欢迎各位前往新光维医疗展台参观!



关于新光维医疗

新光维医疗成立于2016年10月,是一家专注于医用内窥镜及相关创新产品的研发及商业化的微创诊疗企业。公司以“立足中国,放眼全球”作为核心发展战略,在中国和日本均已成立研发中心。依托于强大的自主研发能力,新光维医疗已建立五大核心技术平台,并打造了全面的医用内窥镜产品及在研产品组合,覆盖医院各临床科室进行的所有类型内窥镜手术,以满足全球医生和患者的多样化需求。秉承“聚焦临床”“协作创新”“以人为本”“卓越高效”的企业价值观,新光维医疗将持续升级微创诊疗技术,通过优秀的产品力提高市场渗透率,成为全球医生和患者信赖的首选品牌。



欲了解更多信息请浏览公司网站:https://www.scivitamedical.com/#/



关于富士胶片欧洲

富士胶片在欧洲有50多家集团公司和分支机构,其研发、生产、销售和服务员工人数超过5,000名,其中位于德国拉廷根的富士胶片欧洲股份有限公司是该地区的战略总部。在整个欧洲,富士胶片为一系列行业提供服务,包括医疗科技、生物制药、电子材料、工业产品、化学品、图形系统、光学设备、数据存储和摄影的所有方面。在过去的20年里,公司更加密集地关注医疗健康领域——从诊断到预防和治疗。今天,富士胶片不仅在欧洲提供全方位病人护理,还在先进疗法、基因疗法和疫苗方面进行研究、开发和制造,同时还提供细胞培养基和再生医学解决方案。



如需更多信息,请访问网址 fujifilm.com







