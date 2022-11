日清食品以人民币352.44百万元中标收购珠海永南股权

香港, 2022年11月7日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司(「日清食品」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1475)欣然宣布, 集团全资附属公司日清食品(中国)投资有限公司(「日清食品中国」)以人民币352.44百万元中标珠海市金海岸永南食品有限公司(「珠海永南」)29.55%股权「(建议收购事项)」。



珠海永南为日清食品之间接附属公司,分别由公司之全资附属公司永南食品有限公司及珠海西部发展有限公司持有70.45%及29.55% 权益。收购事项完成后,珠海永南将成为日清食品之间接全资附属公司。



珠海永南为日清食品方便面之制造商及分销商,其主要业务包括生产及销售方便面、调味料、食品用纸容器及食品用塑料包装容器。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示:「我们相信,建议收购事项(倘落实)令集团可更灵活地部署于中国内地和香港的产能,以应对市场需求和不断变化的商业环境。收购事项亦带来良机让集团进一步扩大方便面生产及分销业务,并把握中国内地之长期增长趋势,进而提升集团之整体收入及盈利能力。此举亦印证了我们对中国内地和香港方便面业务之长期承诺,符合我们之策略方向。」



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司(「集团」;股份编号:1475)为一间在中国内地及香港知名的食品公司,旗下众多品牌不仅知名度高,且广受顾客喜爱,并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌组合,出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面,集团以创新技术推出「ECO杯」概念,销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数,包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 (可投资) 指数。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。



