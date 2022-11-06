Saturday, 5 November 2022, 18:36 HKT/SGT Share: 巴西出口投资促进局引荐十四家企业参与中国国际进口博览会 推广巴西优质食品饮料企业 促进中巴两地经贸繁荣

香港, 2022年11月5日 - (亚太商讯) - 巴西出口投资促进局（“ApexBrasil”）连续第五年在中国最大型的跨行业贸易展览——中国国际进口博览会（“进博会”）中成为重要合作单位之一。博览会将于2022年11月5日至10日在上海举行。巴西出口投资促进局今年将带领14家巴西食品饮料企业，于食品及农产品展区参展，并设有特色厨房体验巴西风味。



ApexBrasil多年来积极拓展巴西企业在中国的发展平台及机遇。这次，巴西参展商透过进博会的展位招商引资，展示本土优质产品，包括酒类、饮料、咖啡、水果、蜂蜜、肉类等，寻求合作机遇，与潜在商业伙伴以及中国消费者建立长期关系，深化两地经贸来往，布局中国市场，共同促进世界经济和贸易共同繁荣。



参展商不只在展位陈列产品，更会使用设备齐全的厨房、会议室和样品储藏室，以作全面的商谈体验。其中，ApexBrasil与巴西驻上海领事馆合作举办 “巴西咖啡日”和“巴西烹饪展”，旨在展现最真实的巴西咖啡独特风味，以及确保消费者充分体验巴西佳肴的魅力。同时，进博会首次为参展商提供数字化平台（e-CIIE）。受中国商务部邀请，ApexBrasil设立了线上巴西国家馆，宣传巴西的国家文化特色，体验来自南美的视听盛宴。ApexBrasil还助力巴西驻上海总领事馆在展会上设立巴西高科技馆，成功让 19 家巴西初创企业参展。



2021年，巴西出口创历史新高，达到2806 亿美元，同比增长34%，对中国出口是巴西出口大幅增长的主要原因，2021年巴西对中国出口占其出口总额的比重从2019 年的28.7%上升到31.3%，进口则占21.7%。2021年两国贸易额也创历史新高达1355亿美元，其中巴西顺差402.5亿美元。同年巴西对华食品饮料出口总额为81.7亿美元。食物类出口的主要产品是牛肉、糖以及猪肉。



巴西出口投资促进局业务总监Lucas Fiuza表示: “中国消费者对食物品质及安全要求越来越高，需求结构渐多元化，中国进口市场持续扩容，食物饮料市场充满商机和活力。今年是我们第五年参与进博会，过去我们在进博会获得巨大成功，未来我们将继续加大对中国市场的投入，借助更多渠道打造巴西优秀食品形象，更好满足中国消费者的食品需求，并推动两国贸易多元化和高质量发展。”





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