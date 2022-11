凯知乐委任仲梅为联席行政总裁

香港, 2022年10月31日 - (亚太商讯) - 中国内地最大玩具零售及代理商凯知乐国际控股有限公司(「凯知乐」或「公司」,连同其附属公司「集团」;股份代号:2122)欣然宣布委任公司现任执行董事兼凯知乐中国内地董事总经理仲梅女士(「仲女士」)为公司联席行政总裁,二零二二年十一月一日起生效。

仲梅女士

仲女士于二零零一年七月加入集团,过去二十年曾担任多个业务领域的领导职务。她于二零一七年获委任为执行董事,现为集团中国内地董事总经理,主管当地业务。董事会相信,仲女士于全球玩具市场的丰富经验及渊博知识将有助集团进一步增强竞争力,并支持集团业务的持续增长及发展。



凯知乐主席兼行政总裁李澄曜先生表示:「我们欣然宣布委任仲女士成为集团的新任联席行政总裁。仲女士在全球玩具市场的丰富经验有助推动我们执行业务策略并加强与全球业务伙伴的关系。尽管经济及市场气氛仍然不明朗,但我们相信,凭借集团在行业的稳固基础及良好声誉以及在经验丰富的管理团队领导下,长远而言我们将能为持份者带来丰硕的回报。」



关于凯知乐国际控股有限公司(股份代号:2122)

凯知乐国际控股有限公司(「凯知乐」或「集团」)于中国从事玩具及相关生活形态产品为主的零售、批发、电商及品牌营运,为中国领先的玩具零售及代理商,拥有超过20年的行业经验及代理经销一系列世界知名顶尖品牌。集团拥有国内完善的在线、线下融合的销售网络。集团线下自营零售体系包括kidsland玩具专卖店、乐高认证专门店、FAO Schwarz旗舰店及kkplus kidsland。





