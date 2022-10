Thursday, 27 October 2022, 11:52 HKT/SGT Share: 大湾区共同家园青年公益基金「湾区新活新里程」大抽奖 521位得奖者诞生 大奖独得中山精装修住宅单位总值约港币250万元

香港, 2022年10月27日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区机遇处处,与香港青年未来发展息息相关。为鼓励香港青年把握大湾区蓬勃的发展机遇,大湾区共同家园青年公益基金(「大湾区青年基金」)于今年4月至9月隆重推出「湾区新活新里程」大抽奖活动(「大抽奖活动」),以支持香港青年于大湾区发展,建立新生活,开拓新里程。是次大抽奖活动吸引不少年满18至45岁、持有效港澳居民来往内地通行证,并为大湾区青年基金YO PLACE 会员及持有大湾区青年卡的香港青年参加。昨日(25日),大湾区青年基金于YO PLACE即场抽出了521名得奖者。









「大抽奖活动」抽奖仪式邀请到粤港澳大湾区发展专员袁民忠先生、港区全国人大代表陈振彬先生、大湾区共同家园青年公益基金主席黄永光先生担任抽奖嘉宾,在大湾区共同家园青年公益基金义务法律顾问、翰宇国际律师事务所合伙人陈晓峰律师,以及罗兵咸永道香港会计师事务所合伙人毛英伟先生见证下,合共 521名得奖者诞生。大奖得主(1名)可获得由黄廷方慈善基金赞助位于大湾区中山市「越秀.天樾湾」建筑面积105平方米3+1房连精装修的住宅单位一套,价值约港币250万元,其他送出奖项包括:二奖(20名)每人可获港币20,000元湾区生活签账额及三奖 (500名)每人可获港币1,000元湾区生活签账额,总值高达港币90万元,而未获抽中者亦可获得每人100元的湾区交通津贴 。



大湾区青年基金支持香港青年融入粤港澳大湾区发展



粤港澳大湾区(大湾区)总人口超过8,600万,总面积约5.6万平方公里,是国家开放程度最高、经济活力最强的地区之一,对国家实施创新驱动发展和坚持改革开放肩负重大意义。根据2021年香港贸发局经贸研究数据显示,粤港澳大湾区本地生产总值已达19,581.4亿美元,足见大湾区发展潜力无限;近年,香港致力以大湾区建设作为融入国家发展历程的新切入点,不仅积极参与到区域经济协同发展中,更在巩固优势产业的同时,突破旧有框架,开拓创新科技和文化艺术等新兴领域。



粤港澳大湾区发展专员袁民忠先生表示:「《粤港澳大湾区发展规划纲要》公布逾三年,大湾区建设持续推进,不少香港青年把握机遇到大湾区内地城市工作及发展事业。最新一份施政报告提出恒常化的『大湾区青年就业计划』,目的就是推动参与的企业聘请和派驻香港的大学毕业生在香港及另外一个大湾区内地城市工作,更好了解和把握大湾区发展的机遇,加深对国家发展的认识,实现梦想。」



大湾区共同家园青年公益基金主席黄永光先生表示:「国家及香港特区政府都十分重视香港青年在大湾区的发展,上星期刚发表的施政报告中亦宣布将成立『融入国家发展大局督导组』,以推进、督导跨局工作,加强与内地机构沟通,及深化与其他大湾区内地城市合作,从而对接国家『十四五』规划和大湾区建设策略。在此机遇下,基金将继续举办多元化活动,鼓励香港青年利用一国两制的独特优势,于湾区更大的舞台成就梦想,为国家及香港发展作出贡献。」



详细得奖名单会于10月26日在基金(www.gbayouth.org.hk)及YO PLACE (http://www.yoplace.org.hk/) 网站公布。



推广生意的竞赛牌照号码:55633-6





