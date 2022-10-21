香港董事学会的《施政报告》回应 施政看重结果



香港, 2022年10月20日 - (亚太商讯) - 2022年10月19日，香港讯 - 香港董事学会就2022年10月19日发表之《施政报告》作出响应。



新任行政长官李家超先生今早发表施政报告，进一步交代政策目标和措施，落实选举期间提出的政纲和理念，整体令人满意。



行政长官标榜施政「以结果为目标」。政策目标和措施，不管说来如何宏大宏远，最终是否有效，都待有实际结果出来方可验证。我们愿意相信，行政长官的心意，其实比较类近英语所讲的result-oriented。倘如是，我们更希望行政长官可以透过他积极完善的「治理体系」，推行政策遇到障碍能灵活弹性，迅速应对，调整优化，达到想要的结果。



提升治理能力方面，行政长官承诺于今年成立特首政策组，提升政府对长远策略性议题的研究和倡议能力。另外，将引入红队概念，由red team扮演批判、反对角色，协助全面检视和执行计划的效果。这方面，我们认同。



行政长官也提出优化公务员管理制度，强化赏罚，想法合理。如果能做就政府变得更灵动，多点agility，少一点官僚，应该不错。



政府服务电子化 建设智能香港

施政报告提出，在两年后政府服务全面电子化。建设智慧香港，可以提升市民生活质素。近年政府确实锐意促进经济数字化发展。除了商业应用范畴，政府服务也是数码转型的一个战场。这方面，香港大概已经落后不少，必须赶上。



抢人才

行政长官提出数项措施，力图吸引外来人才来港留港。其中，向合资格外来人才退还在港置业额外印花税，使得他们的印花税负担与购置第一居所的香港永久居民看齐。我们觉得做法合适，有助吸引人才而不应对整体楼市有太大影响。



抢企业

发展经济方面，对接国家战略，融入大湾区建设和吸取一带一路倡议所能带来的红利是提供发展动能的主要来源。打算成立的「引进重点企业办公室」，可以协同驻内地办事处、海外经贸办甚至商会、专业团体等，向外说好香港故事，吸引更多人来港经商、投资，发展事业，展现香港在国内国际双循环的角色。



创新科技 再工业化

施政报告中对创新科技发展以及再工业化路向的描述，可能是亮点。



设立 100 亿元「产学研1+计划」，以配对形式资助有潜质成为初创企业的大学研发团队，有助科研成果转化成商品。



联同「引进重点企业办公室」，配合 50 亿元「策略性创科基金」，以及港深创科园的土地和空间等配套，可以吸引具潜力或代表性的创科企业落户香港或扩充在港业务。聚焦于生命健康科技、人工智能与数据科学，以及先进制造与新能源科技等产业，做法合适。



设立「工业专员」专责制订「再工业化」政策，推动先进制造业发展，并在「再工业化资助计划」下资助在港设立的智能生产线在五年间累计增至超过130条，可以让工业在香港从新出发。



北部都会区

行政长官指出，北部都会区将以「国际创科新城」为主题，集优质生活、新兴经济和文化休闲于一体。我们期待北部都会区真正可以如行政长官所愿，成为策略发展的据点，驱动香港再创高峰的新引擎。



我们过去曾提到，新界北部的规划，过去存在太多以香港为中心的视角而做出的构想，但随着十四-五规划布局、大湾区社会经济融合的大势，原来的边鄙，越来越具备经济发展战略的中心位置。正如我们在今年的施政报告建议中提到，北部都会区的规划发展，是特区政府有否能力打造对香港经济发展有战略作用而又理想宜居的新都会的测试。



施政报告又提到，会有运输基建驱动发展的举措，落实三干道三铁路的建设拉动发展。我们相信，形成的网络系统，能连接香港北部都会区与旧市区，便利交通流动，有利香港旧市区，北部都会区和大湾区以致全国的人员往来。



土地与房屋

解决香港民生问题，撇不开土地与房屋供应。



施政报告提出措施，以简约公屋及传统公屋，务求将公屋轮候时间从目的6年「封顶」并在4年内缩短到4年半。这个做法和目标或许合符目前现实情况所能许诺，但不少市民会想更快见到轮候时间回复到3年（或更短）的结果。



新推出的简约公屋，是否只是将过渡房屋恒常化， 长远无助提升市民生活居住质素，政府或需要多解释。



压缩「生地」变「熟地」程序，加大公私营合作，采用「组装合成」和「设计及建造模式」，都可以加快建屋。



长远而言，更如行政长官所说，需要认真增加土地储备，重夺供应主导权，摆脱追落后的困局。



青年vs老年

行政长官有不少篇幅提及培养青年成为兴盛香港的新一代。相比之下，通篇施政报告对安老养老政策的叙述就不算多，没太多新意。我们期望政府在关注青年人的同时，不要忽略老龄人口的需要。



抗疫不走回头路 香港需要再出发

行政长官在篇末就抗疫情措施与通关的问题作出解释。行政长官表示，不能操之过急，否则欲速反而不能达。但要复兴香港经济，香港需要再出发，而香港人真的需要感觉到出门便利才可以去寻找商机，家庭团聚。我们希望特区政府更尽努力，与中央政府协商，争取尽快通关复常。



香港董事学会简介

香港董事学会（简称“HKIoD”或「学会」）为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是促进所有公司的持久成就；为达成使命，学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准，以及协助董事的专业发展。凭借由来自上市公司及非上市公司的董事组成之会员基础，学会致力为董事提供教育项目及信息服务，并代表董事发声。学会具国际视野及多元文化，采用两文三语经营业务。香港董事学会为「环球董事学会联盟」即Global Network of Director Institutes的成员，该联盟汇集世界各地代表董事的翘楚学会。

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