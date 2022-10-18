Tuesday, 18 October 2022, 17:53 HKT/SGT Share: 倒计时21天，诚邀您来上海参加这场全球化出海领域的顶级盛会

中国，上海, 2022年10月18日 - (亚太商讯) - 由EqualOcean全球化智库主办的EqualOcean全球化峰会（2022 EqualOcean Summit for Globalization, ESG2022）将于11月8日第五届中国国际进口博览会（进博会）期间在上海举行。大会聚焦第三代全球化创业者，从行业角度响应国家推动高水平对外开放的建设。





ESG2022将作为业内第一次搭建创业者、投资人、学者、外交官的跨界沟通交流平台；以市场化方式推动的高水平活动，在"进博会"期间举办有特殊意义；大会的其它亮点包括：



-- 将发布《2022中国品牌全球化指数报告》并公布"全球化品牌100"榜单；



-- 将发布《中国品牌全球化资源手册2022版》，精选各个环节的代表性服务商；



-- 将发布"中国全球化青年50人"、"中国全球化50人"，发出全球化一代的新声音；



-- 资深外交官、知名国际关系学者将出席，给到全球化创业者宏观指导；



-- 产业链上下游代表性企业到场，覆盖全球化/出海各生态，现场深度交流和链接



部分已确认参加的嘉宾包括：复旦大学国际问题研究院教授、印度问题专家林民旺，中国人民大学教授、美国问题专家李巍，中国社科院研究员、东南亚问题专家许利平，复旦大学国际问题研究院教授、中东问题专家孙德刚，来也科技创始人汪冠春，纳斯达克中国首席代表郝毓盛，加华资本董事长宋向前，峰瑞资本创始合伙人李丰，盈动资本合伙人蒋舜，中国青年企业家协会副会长舒畅，上海现代服务业联合会副会长裴奕根，北京青年企业家协会执行会长张鹏、清华大学战略与安全研究中心助理研究员文晶等。ESG2022的战略合作伙伴"吴建民公益基金会"将协调数名资深外交官出席活动并在现场做闭门沟通会，给到做全球化/出海的创业者宏观层面的指导。



ESG2022将邀请全球化/出海方向上代表性的平台、消费品牌和科技品牌出席，包括阿里国际、速卖通、亚马逊、TikTok 、阿里云、Meta；安克创新、蔚来、Geek+、NEIWAI、极飞科技、Rokid、ninebot、moody、PatPat、弘玑、dreame、Ecoflow、西井科技、RENOGY、石头科技、Insta360、酷家乐、聚水潭、猫王音箱、42Verse等。另外，全球化/出海方向最具代表性的VC机构和FA机构也将被邀请到场，包括红杉资本、高榕资本、五源资本、蓝湖资本、云启资本、复星锐正、易达资本、光源资本、指数资本、毅仁资本、远识资本、凌波资本等。



活动举办日正值第五届"进博会"期间，国家领导人、各级政府官员、各国外交官、国内外知名企业届时将齐聚上海；ESG2022将借势"进博会"，发出第三代全球化创业者的声音，从行业角度响应国家推动高水平对外开放的建设。诚邀对全球化/出海方向感兴趣的创业者、投资人和产业上下游各环节代表，11月8日来上海一起参与和见证。



ESG2022和EqualOcean介绍



ESG2022全称EqualOcean Summit For Globalization 2022（2022 EqualOcean全球化峰会），定位为聚拢第三代全球化创业者和全球化品牌的行业顶级会议；ESG2022将于2022年11月8日"进博会"期间在上海举办，届时除了最具代表性的全球化创业者、品牌负责人、投资人外，也将有政府代表、学术界人士、驻华外交官、国际组织代表参与其中。ESG2022上将发布《2022中国品牌全球化指数报告》、《中国品牌全球化资源手册2022版》、《2022中国全球化青年50人榜单》、《2022中国全球化50人榜单》等成果。



EqualOcean成立于2018年11月，是一家专注于服务中国品牌全球化、帮助海外企业或机构把握中国发展机遇的商业信息平台和智库。针对中国做全球化的客户，EqualOcean提供宏观政经分析、海外市场与行业研究、品牌国际定妆照、海外资源搭建等。EqualOcean旗下有中英文网站，是国内极少具备英文深度报道和英文深度报告撰写能力的机构；EqualOcean的英文内容授权发布到Bloomberg Terminal，Refinitiv、SeekingAlpha、Nasdaq、ACN Newswire、SeaPRWire等平台，EqualOcean的商业分析师常年接受Wall Street Journal、New York Times、Financial Times、SCMP等知名媒体的采访。



ESG2022正在火热报名中，请有意参加的朋友访问"亿欧网"搜索"亿欧全球"专栏报名；所有成功报名的人将在第一时间获得《2022中国品牌全球化资源手册》（预计11月初完稿），EqualOcean的工作人员后续会与您联系。有关于ESG2022的相关问题、欢迎关注微信公众号（EqualOcean）咨询。



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