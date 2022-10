Tuesday, 18 October 2022, 16:28 HKT/SGT Share:

来源 GF Securities 直播"财经盲词"脱口秀 广发证券创新探索投教新模式

香港, 2022年10月18日 - (亚太商讯) - 随着理财工具的普及,95后的Z世代年轻人们,对理财兴趣正浓,第一财经财智云《Z世代投资理财行为偏好调查报告》显示,在接受调研的95后群体中,有过理财经历的已经高达88.2%。



面对年轻群体高涨的投资理财需求,近日,广发证券创新推出了一场“财经盲词”脱口秀直播,用脱口秀的风趣和专业顾问的激情碰撞,为投资者在线讲解了一大批常见却可能不甚理解的财经“专有名词”,解锁投教新姿势。



此次“财经盲词”脱口秀直播,广发证券用非常 “1+7”模式,在线演绎了一场欢乐的金融理财互动。1位脱口秀红人,负责让大家“松弛”;7位专业顾问,负责“干货”输出。专业知识与趣味互动齐飞,理财金句与段子交替频现,让“那些年搞不懂”的金融知识点都成为了通俗易懂的投资干货。



其中,7位专业顾问结合生活中的热点或常见实例,从基金、股票、债券、期货、期权等不同专业领域,到T+0、ETF、FOF、风险收益比等细分知识点,来降维讲解各自擅长的专有“财经盲词”,为投资者开启了一场愉快有趣的“财富加码”之旅,整场直播获得现场点赞破6万次。



本次参与直播的7位专业顾问,都来自广发证券最新推出的投顾IP项目“投顾星球”。目前入驻广发证券“投顾星球”的专业顾问已近50名,内容覆盖小白理财、基金、股票、期权、交易策略等,形式包括图文资讯、长图、短视频、长视频课程等。每位专家专注不同的领域深耕,投资者可以选择自己喜欢的投资顾问和需要的内容进行学习。



“投顾星球”的成型推出,是广发证券财富管理团队多年深耕、持续探索的厚积薄发之作。据中国证券业协会2022年9月数据显示,广发证券拥有投资顾问4,100余名,在证券行业综合类券商中排名第一。2021年,在第四届新财富最佳投资顾问评选中,广发证券以强大投顾队伍实力揽获全数机构榜单第一名:“2021卓越组织奖”第一名、“股票交易组”第一名、“公募基金配置组”第一名及“私募基金配置组”第一名。



而广发证券持续多年在投资者教育方面的积累沉淀、创新协作,也为本次活动的成功推出,提供了有力保障。广发证券的投资者教育基地是业内第一批获得中国证监会授牌的互联网投资者教育基地之一,早在2016年就获得了中国证监会授予的“全国证券期货投资者教育基地”称号。



类似本次脱口秀直播这种以年轻人为目标受众的创意投教活动,广发证券还有很多。例如,广发证券易淘金APP平台不仅通过打造“投资剧本杀”、“淘金罐头”等视频投教内容长期吸引年轻人注意,还曾联合冰墩墩主创团队,推出数字藏品“犇犇健将”,成功吸引Z世代的关注。由广发证券投教基地成功孵化的“广发大师姐”、“广发打工人小杨”等系列IP,则重点科普年轻人关注的热门投教知识点;自主研发的“小白理财课”,将专业的知识内容和生动活泼的表达方式有机结合,带领新生代投资者建构基础理财认知体系。







