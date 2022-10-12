Wednesday, 12 October 2022, 12:15 HKT/SGT Share: Blockchain Academy 2022 BuidlCamp 正式启动

香港, 2022年10月12日 - (亚太商讯) - 随着区块链技术的高速发展，Web3.0的概念已经成为了当今的风潮，公众进入该领域的需求也应运而生。作为专注于Web3.0教育的大型平台，Blockchain Academy与香港科技大学区块链中心联合多方举办BuidlCamp，即集教育、比赛、求职为一体的大型Web3.0活动，营员规模已超过1000人，集结了来自香港科技大学，香港大学，香港中文大学，清华大学，北京大学，浙江大学，新加坡国立大学，南洋理工大学，耶鲁大学，剑桥大学等30多所顶级高校的学子。受邀并参与本次活动的学者及嘉宾有香港科技大学汪扬副校长，香港科技大学区块链中心主任陈卡你教授，香港中文大学及北京大学客座教授劳维信教授，香港理工大学商学院教授与内地事物发展主任陆海天教授，纽约大学教授兼Ledger Prime COO Ayesha Kiani教授， 伦敦国王学院教授 Alex Preda教授，香港中文大学(深圳)人云系统实验室主任蔡玮教授等。支持的机构有登月工坊，香港区块链协会，MEXC，GeekCartel，AWS，Blackpine，分布式资本，CMT Digital，真格基金，GBV，JLL等。





多样的文化、想法与科技在区块链世界中交融，碰撞出精彩纷呈的思维火花，也为Web3.0领域的蓬勃发展创造了新的机遇。作为顶尖学府，香港科技大学始终致力于探索前沿技术，把握并引领数码时代趋势的走向。2022年八月，香港科技大学宣布在元宇宙建立世界首个实体-数字双子校园，并将与众多机构合作，积极推动元宇宙校园的建设。港科大副校长汪扬教授表示：“实体和虚拟世界正急速融合，我认为，在这个势将颠覆未来的Web 3.0时代，香港具备了所有发展与契合的要素。港科大作为我相信是全球第一所建立实体-数字双子校园的大学，我们已准备好带领创造一个可持续发展的XR生态系统，推动研发和学习。这种线上与线下的互动，不仅有利于两校园在「港科大一体，双校互补」的框架下真正融合，亦有助把元宇宙的发展潜能带到教育当中”。处于如此开放支持的环境中，香港科技大学区块链中心吸纳了众多区块链专家与爱好者，并促进了数个去中心化项目的诞生，已获得累计超过1亿2千万港币投资。



作为香港科技大学区块链实验室发起的公益组织，Blockchain Academy集结了最前瞻的科技视野和最顶尖的教学资源，也肩负了传播Web3.0知识的重要使命。Blockchain Academy的面向用户不受地域或年龄限制，任何想进入Web3.0世界的求知者都可以成为Blockchain Academy的听众，学习加密世界的基本概念、实用技能和思维模式。



BuidlCamp作为Blockchain Academy的首个教育活动，不仅在课程设置与嘉宾邀请上覆盖了区块链技术的热门话题，更打破了传统培训营的框架，引入了比赛、求职等元素，在注重技能实践运用的同时使培训结构变得更加立体与完整。从区块链世界的概览到不同语言的生态系统，再到更深层的技术教学，来自Web3.0行业的精英及专业教授团队将由浅入深地带参与者领略Web3.0世界的全貌，呈现丰富的专业知识。第二阶段的Moonshot Web3 Winter Hackathon 由Blockchain Academy, HKUST Crypto-Fintech Lab与登月工坊 Moonshot Commons 联合主办，既为营员提供了实践所学内容的机会，也提供了营员与Web3.0从业者直接交流的平台，让营员们对于项目的构想更加全面，乃至成为现实。为了给营员带来更多职业机遇，并为区块链行业输送优质人才，BuidlCamp也将举办一场求职大会，供营员们踏上属于自己的Web3.0之路。



BuidlCamp一经问世，便得到了众多海内外学府及区块链组织的持续关注。随着覆盖院校与地区的不断扩张，更多有意了解Web3.0和区块链的人将会加入BuidlCamp，成为Web3.0世界未来的建设者。



区块链作为网络时代的新兴技术，需要被更好地解释、传播给大众，而配套的教育体系更是任重道远。将优质的内容和教育资源不限门槛地输送给每一个人，是每个教育平台的终极目标，也是对于Web3.0世界来说最好的“破圈”方式。Web3.0行业的高速发展方才启程，每一位新加入Web3.0世界的建设者，都会是Web3.0繁荣未来中不可或缺的一环。



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