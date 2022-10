Thursday, 6 October 2022, 19:18 HKT/SGT Share: 中国疫苗行业的主要参与者艾美疫苗于香港联合交易所主板挂牌

香港, 2022年10月6日 - (亚太商讯) - 按2021年批签发量计(不包括COVID-19疫苗),中国第二大疫苗公司艾美疫苗股份有限公司(“艾美疫苗”或“公司”,连同其附属公司,统称“集团”,股份代号:06660.HK)今天成功登陆香港联合交易所有限公司主板,正式挂牌进行买卖,每手买卖单位为 200 H股。6日,艾美疫苗股价首秀十分亮眼。截至收盘,每股报16.66港元,涨幅3.09%。



高盛(亚洲)有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司及麦格理资本股份有限公司为上市项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中银国际亚洲有限公司、招银国际融资有限公司、富途证券国际(香港)有限公司及老虎证券(香港)环球有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人;工银国际融资有限公司为联席账簿管理人;工银国际证券有限公司及利弗莫尔证券有限公司为联席牵头经办人。



公司表示,艾美疫苗在香港上市标志着一个重要的里程碑,开启了公司发展的新篇章。展望未来,艾美疫苗将继续力争获取优质的行业资源,以扩大及优化业务。公司将紧跟最先进的平台技术和创新趋势,加快在研疫苗开发,继续丰富产品组合,并通过加大对获批疫苗产品的销售推广力度及将新产品商业化,继续巩固及扩大市场领导地位,实现“制造良心疫苗,健康天下苍生”的使命,致力成为全球疫苗市场上的世界级疫苗集团企业,为其股东创造更大价值。





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Oct 5, 2022 18:57 HKT/SGT 艾美疫苗公布全球发售结果 每股H股发售股份发售价为16.16港元 Sept 23, 2022 17:19 HKT/SGT 艾美疫苗宣布于港交所主板上市计划 Jan 10, 2022 09:35 HKT/SGT 艾美mRNA新冠疫苗(LVRNA009)I期临床试验结果大获业界好评:安全耐受性良好