Thursday, 6 October 2022, 15:00 HKT/SGT Share: Global Web3.0 MMORPG 《DK Mobile: Genesis》"预约火热"，打响ITSBLOC平台"第一炮"

韩国首尔, 2022年10月6日 - (亚太商讯) - DK Moblie的第三个系列"Genesis"预约火热。正在受理预约的开发公司Ntrance表示，《DK Mobile: Genesis》预约服务开放仅一周，就超过了预测值的50%。这距离今年8月上市的第二个系列《DK Moblie: The Origin》在短至大约2周时间问鼎安卓应用市场仅仅只过去了1个月。《DK Mobile: Genesis》作为搭载了P2E元素的Web3.0 MMORPG全球版本，于9月22日起开启预约服务。Ntrance指出："这是对P2E领域的初步尝试，因此我们非常忐忑。但是，开始受理预约之后，用户的预约申请蜂拥而至，我们再次真切地感受到了DK粉丝高涨的热情。"



业界认为，《DK Mobile: Genesis》独特的P2E元素主导了此次热潮。该款游戏拥有众多优点。首先，新用户进入门槛低。其采用了赛季制度，所有的用户均能在相同的条件下开始赛季，实现了公平竞争。此外，游戏去除了应用内支付，即使"零充值"，也能进行游戏，减轻了玩家的负担。另一方面，不同于当前以挖矿为主的P2E，该游戏提供了PVE、P2E、全新场景等多种特色内容，可以使用户可以更好地沉浸于游戏乐趣。如果玩家希望更加快速地提升等级，可以选择质押（staking）虚拟资产，这样就能够获得多种稀有道具。赛季结束时的清算系统同样是这款游戏的亮点。



面对超乎预期的预约热潮，Web3.0游戏平台"ITSBLOC"《DK Mobile: Genesis》的链上（on-chain，预计10月末）平台为了吸引大规模用户，也已着手开发附加项目。今年7月，为了应对全球百万级用户的同时访问，ITSBLOC成功结束了稳定性测试。不仅系统稳定性出色，而且为激活平台生态体系所做的准备也越加坚实。9月份，以构建Web3.0游戏平台项目为目的的全球投资轮次成功融资750万美金。9月19日，Governance Token（ITSB）在全球虚拟货币交易所Gate.io完成上市。之后与区块链企业Ozys建立合作关系，并新增了Meshswap的流动性矿池。近期，公司与Polygon Studios也达成了合作，将进一步强化Web3.0游戏领域的专业性。 10月4日，ITSB在MEXC上市。



据ITSBLOC透露，为了扩张全球平台用户的生态体系，10月份预计将在其他全球一流交易所上市。此外，还特别谈到了作为Web3.0 MMORPG大作的ITSBLOC平台在年末的大动作，并充满期待地指出："升级版MMORPG即将与ITSBLOC用户见面，它能够提供比《DK Mobile: Genesis》更加出色的画质与可玩性。"



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SOURCE: ITSBLOC





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