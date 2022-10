Wednesday, 5 October 2022, 10:12 HKT/SGT Share: 臻和科技递表港交所:NGS技术领衔业界 财务优势可圈可点

香港, 2022年10月5日 - (亚太商讯) - 中国是全球癌症发病人数及患病人数最高的国家,肿瘤分子诊断及检测在中国拥有巨大市场需求。根据弗若斯特沙利文的资料,预计于2030年中国肿瘤分子诊断及检测的潜在市场总额将达到人民币5,611亿元,其中预后及监测的潜在市场总额预计将为人民币1,942亿元以及早期筛查的潜在市场总额预计将为人民币3,213亿元。



政策方面,自国家药监局于2018年7月首次批准基于NGS的IVD产品用于治疗选择以来,已逐步放开有关产品的审批。于2022年1月颁布的《“十四五”医药工业发展规划》支持发展肿瘤分子诊断及检测用于疾病筛查和治疗选择,在巨大的市场需求及政策支持的背景之下,臻和科技作为中国领先的创新肿瘤分子诊断及检测公司,将率先享受行业红利。



业界最全面的基于NGS诊断及检测平台 标的稀缺成长潜力巨大



公开资料显示,臻和科技是基于NGS的肿瘤分子诊断及检测行业先行者和龙头企业,已于9月26日递表港交所,拟在港交所主板上市,中金公司及美银证券担任联席保荐人。公司自主研发技术涵盖了分子检测的全流程,在癌症风险检测、早期检测、治疗选择及癌症复发监测方面拥有全面覆盖并在中国处于领先地位。



臻和科技是中国最早将基于NGS的肿瘤突变检测产品及服务商业化用于治疗选择的公司之一。早在2018年,公司便已投资研发DNA甲基化技术和生物信息学算法模型,目前有多款早筛产品在产品管线中。



在癌症早期筛查中,公司已推出遗传筛查LDT服务源适博是在中国进行商业销售的七款基于NGS的早期筛查服务之一。此外,臻和科技还是中国NGS行业率先做MRD,且实现了商业化的公司,截至目前,已拥有20项商业化产品及服务,商业产品数量为行业之最。同时公司另外有18项在研产品及服务,其中包括12项IVD产品。就收入而言,臻和科技在中国基于NGS的乳腺癌、结直肠癌和肺癌诊断及检测的市场中处于领军地位,2021年公司拥有中国最大的高达36.8%的基于NGS的预后及监测收入市场份额。



基于NGS的肿瘤分子诊断及检测行业在中国仍处于早期发展阶段,目前市场机遇巨大,臻和科技凭借差异化和标的稀缺性,未来成长潜力巨大。



运营效率高营收增速快 现金流充裕并有望率先盈利



财务方面,2020年至2021年,臻和科技的收入同比增长29.2%;截至2021年6月30日、2022年6月30日止六个月,收入同比增长21.4%,均为各期间行业内增速最快的企业之一。



同时,臻和科技具备着充裕的现金流。数据显示,截至2022年6月30日,公司的现金、现金等价物及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计为人民币7.10亿元,加之公司拥有业内较低的现金燃烧率水平,且运营效率将随着规模化而不断提升,根据管理层预测,这足够支撑公司未来最少三年的研发和市场拓展。



此外,臻和科技具备着极高的运营效率,单个产品的研发费用和过去两年中销售费用占收入的比例低于业界同行。以运营费用率计,公司的运营效率在中国业内属最高的之一,且为行业亏损最低的企业之一。高效的运营效率及充裕的现金,有利于公司进一步巩固领导者地位并率先实现盈利。



从行业角度来看,预后及监测和早期筛查业务领域基于NGS总体渗透率目前仍然较低。于2021年,中国基于NGS的治疗选择检测的患者渗透率为13.4%,预计到2030年于中国的渗透率将达到68.7%,未来增长空间不可限量。



臻和科技拥有丰富的、具有前瞻性的产品及服务管线,具备高效的运营效率及充裕现金流,先发优势明显,未来有望充分受益于行业高速增长,在以NGS技术为主流的新一代分子检测头部企业中率先盈利,成长确定性高,值得长期看好。





