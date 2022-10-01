Friday, 30 September 2022, 17:17 HKT/SGT Share: 碧瑶中标食环署合约总值4.82亿港元 带动手头合约创历史新高

香港, 2022年9月30日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司（“碧瑶”或“集团”；股份编号： 01397.HK）欣然宣布，集团获得香港特别行政区政府食物环境卫生署（“食环署”）批出两份为期三年，总值约4.82亿港元的服务合约，将由2022 年10月1日起为旺角区提供街道清洁服务及为黄大仙区提供虫害防治服务。新增合约将碧瑶的手头合约推至约38亿港元（截至2022年9月30日），创集团历史新高。



赢得这份新街道清洁服务合约后，集团为食环署提供街道清洁服务版图，扩展至全港共八区，总人口约280万，彰显碧瑶于香港清洁服务市场的领导地位。同时，此次新获得的虫害防治服务合约，将集团为食环署提供虫害防治服务版图，扩展至全港四区，总人口超过 120万。这些合约不仅为集团未来三年的核心业务带来稳健的增长，更进一步巩固了碧瑶在香港的市场领先地位。



香港特别行政区政府高度重视环境卫生议题，于2022年8月开展为期3个月的清洁大行动，并同时成立“地区事项统筹工作组”针对地区关注议题设定处理事项，包括卫生黑点、阻街黑点、环境及巿容等问题。碧瑶作为香港最大的综合环境服务集团之一，预期能为香港特区政府达至最高环境卫生标准，以及创造可持续发展的环境。



碧瑶行政总裁吴玉群女士表示：“碧瑶很荣幸赢得食环署新的街道清洁和虫害防治服务合约。这些合约不仅反映了政府对集团专业服务水平的高度认可，更为集团未来三年的业务增长奠定基础。以上合约，碧瑶将利用创新科技，包括高科技消毒及虫害防治设施、以及自动化智能清洁技术。展望未来，集团会继续为改善香港的环境卫生做出贡献，让香港成为更清洁、更环保及可持续发展之城市。”



碧瑶绿色集团简介：

碧瑶绿色集团（股份编号：01397） 成立于1980年，是香港最大和最受敬重的综合环境服务集团之一，提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。集团为不同领域的客户提供服务，包括政府部门、各大机构和跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会和管治（ESG）的表现，以推进集团的可持续发展，以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。





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