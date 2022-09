医脉平台合资公司荣获2022年港澳台创新创业大赛优胜奖

香港, 2022年9月29日 - (亚太商讯) - 获黑桃资本有限公司(「黑桃资本」)投资的医疗科技业务医脉平台今天宣布,其中国内地合资公司小脉网络平台科技(广州)有限公司(「小脉平台」)荣获广州市科学技术局主办的2022年港澳台创新创业大赛优胜奖。

(右一) 医脉平台首席执行官何胜权先生

比赛汇集了来自不同行业的226名参赛者,以表彰来自香港、澳门和台湾的关键参与者在创新和科技领域的成就。小脉平台在获得该奖项的公司中排名前16位。



小脉平台是医脉平台与其合作伙伴于2021年在广州成立的合资企业。小脉平台专注于云端服务,为医院提供医患小区聊天室和视频会诊功能,帮助构建医患之间的封闭式沟通系统,从而加强不同专科医生与患者之间的联系,增加患者粘性。



由于对远程医疗的需求不断增长,医脉平台于2020年进行了系统升级,增设视频会诊功能,并和平台其他功能集成,从而为用户提供无缝和人性化的体验。



医脉平台首席执行官何胜权先生表示:「我们非常荣幸能够获得这个奖项。这反映了我们团队的努力,以及我们和合作伙伴通过各种方法推动大湾区医疗行业的技术发展方面所产生的影响。我们将继续努力,提高医疗保健行业的效率和促进更好的沟通。」



有关黑桃资本有限公司

黑桃资本有限公司乃何猷龙先生的家族办公室,负责管理何先生的私人资产及财富项目。总部设于香港,公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目,而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业,同时保持多元化资产类别,投资组合包括股票、债券、上市前投资项目、医疗科技、文化产业、绿色能源、房地产和Web3(第三代互联网)。于2021年7月,由黑桃资本附属公司为作为发起人的特殊目的收购公司Black Spade Acquisition Co(纽交所股份代号:BSAQ)于纽约证券交易所挂牌上市。



有关医脉平台

医脉平台是一个基于云服务架构的多方交互式SaaS平台,为专业人士和最终用户提供医疗行业的完美体验。医脉平台在医疗、金融和 IT 领域拥有 20 多年的经验,致力于重塑医疗生态系统,消除错误信息。其强大的专有软件可以连接医生、患者(会员)、制药公司、保险公司、医院和公司,并允许他们在一个平台上进行交互。采用最先进技术构建的全集成诊所解决方案为所有人的日常运营提供了便利。





话题 Press release summary



部门 健康与医药, Venture Capital & PE

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network