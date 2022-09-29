Thursday, 29 September 2022, 14:35 HKT/SGT Share: 臻和科技拟赴港上市：中国肿瘤分子诊断及检测的领导者 技术及财务共筑企业核心竞争力

香港, 2022年9月29日 - (亚太商讯) - 近年来，随着老年人口的不断增加，中国对肿瘤精准医疗的需求持续攀升，中国政府于2022年1月颁布的《“十四五”医药工业发展规划》支持发展肿瘤分子诊断及检测用于疾病筛查和治疗选择，迫切的现实需求促使肿瘤分子诊断及检测行业迎来了巨大的发展机遇。



9月26日，中国肿瘤分子诊断及检测市场的领导者——臻和科技集团有限公司（“臻和科技”或“公司”）正式向港交所递交A1上市申请表，拟赴港上市，中金公司及美银证券担任联席保荐人。



MRD技术业界领先 构成坚固竞争壁垒



公开资料显示，臻和科技是中国领先的创新肿瘤分子诊断及检测公司，同时也是微小病灶残留（MRD）技术主导的预后及监测赛道的行业先行者和龙头企业，2021年公司基于NGS的癌症预后及监测的市场份额高达36.8%，排名第一。



MRD技术平台是公司利用获专利的MinerVa®技术平台及专有生物信息学工具。该技术灵敏度极高，最低检测限(「LoD」)可低至0.008%肿瘤分数水平，追踪患者血浆样本中不同数量的变异时维持超过99.5%的高特异性。该平台已在世界最大的肺癌MRD队列研究LUNGCA中获得临床验证，并自2020年11月起被广泛应用于臻和的商业化MRD检测服务中。此外，臻和科技是中国首家商业化MRD检测服务的公司。截止目前，公司已拥有5款商业化癌症预后及监测产品，为中国最多。



前瞻性产品及服务管线布局 财务状况优越



臻和科技具备着丰富而且具有前瞻性的产品及服务管线，基于其战略眼光及其对技术趋势的严格评估而构建，覆盖癌症治疗全部三个业务领域即治疗选择、预后及监测和早期筛查。截止目前，公司已拥有20项已商业化产品，另外有18项在研管线产品，就基于NGS的乳腺癌、结直肠癌及肺癌的诊断及检测收入而言，公司为中国的领先企业之一。



财务方面，于2016年首次确认收入以来，臻和科技是中国肿瘤分子诊断及检测行业领先企业中收入增长率最高的企业之一。2020年至2021年是公司受疫情影响较大的一年，收入同比增长29.2%；于2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月，公司毛利分别为人民币208.8百万元、263.0百万元及123.8百万元。



截至2022年6月30日，臻和科技的现金、现金等价物及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计为人民币710.1百万元，足够支撑公司未来最少三年的研发和市场拓展。



运营方面，资料显示，臻和科技单个产品的研发费用和过去两年中销售费用占收入的比例低于业界同行，虽然仍处于亏损状态，但亏损额为中国业内头部企业中最低的企业之一，反映了臻和科技在研发产出率及运营效率方面的优势，公司有望成为中国所有基于NGS的肿瘤分子诊断及检测行业头部企业中首家盈利的公司。



值得一提的是，癌症分子诊断及检测一直都是资本市场青睐的黄金赛道之一，本次赴港上市，臻和科技的机构投资者包括经纬创投、正心谷资本、辰德资本、中金资本、Hillhouse、中国国有企业结构调整基金、凯风创投、雅惠投资、建信股权及泰康人寿，高质量机构投资者参与充分体现了对公司实力与前景的强烈认可。



从行业角度来看，随着人口老龄化的加重，肿瘤分子诊断及检测在中国拥有巨大市场需求，于2021年中国肿瘤分子诊断及检测潜在市场总额为人民币2,712亿元，预计于2030年将增至人民币5,611亿元，行业市场空间广阔。



作为该领域的优质独角兽，臻和科技标的稀缺，产品组合丰富，且很多已经进入商业化阶段。凭借对基础科学的深刻理解和对精准肿瘤学领域发展的洞察力优势，公司在肿瘤精准治疗赛道上已具备领跑优势，未来有望跑得更快、更远。







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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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