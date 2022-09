Tuesday, 27 September 2022, 13:47 HKT/SGT Share: 中创新航正在招股:深化底层价值 专注可持续发展

香港, 2022年9月27日 - (亚太商讯) - 近日,港股IPO市场热度回暖,一众完成招股及尚在招股的新股中,动力电池头部企业中创新航(03931.HK)热度颇高。中创新航是动力电池行业的领先新能源科技公司,主要从事动力电池和储能系统产品的设计、研发、生产和销售。从装机量这一证明动力电池制造商综合能力的最典型指标之一来看,近几年,中创新航的装机量稳居行业前列,并推动该公司成为领先的动力电池企业之一。



管理团队深具远见 稳步前行重塑行业生态



在加入中创新航之前,刘静瑜通过二十余年大型制造业的专业财务工作,不仅锻炼了其过硬的专业能力,更重要的是培养了其全局化的业务导向思维、系统化思维和风险预判能力,使其更具有敏锐度、大局观、缜密度、系统性和决断力。这为其后续带领天马微电子这样的集团化上市公司,以及中创新航这样的行业头部企业快速实现规模化发展奠定了深厚基础,也在后续的操盘实战中有诸多表现。



成为中创新航掌舵人之后,以市场选择、客户选择、产品选择为重心,刘静瑜在一个月内快速完成公司战略重整,一举奠定了中创新航后续的「传奇」发展和当前的行业地位,进而在动力电池行业的生态格局重塑过程中扮演了重要角色,令公司的价值得到充分展现。



公司与长安、广汽、吉利、东风等企业展开深度合作,目前配套车企28家、车型70多款,包括广汽埃安、长安新能源、小鹏、吉利、上汽通用五菱、一汽红旗、东风、神龙、奇瑞、广丰、广本、零跑、合创、Smart等传统车企及造车新势力。且据市场消息,蔚来将引入中创新航电池。2019年,中创新航装机量排名重回前十,单月最高排名第四;2020年起,装机量排名稳居国内前三,跻身全球前十榜单;2021年,全球TOP10企业增速第一,排名全球第七;2022年上半年,排名全球第六。



锚定全局技术领先战略及规模化战略 促进可持续的产业发展



作为动力电池行业领导者,中创新航具备先进的研发能力、产品力以及规模化生产运营能力的综合优势,以满足新能源车制造商对动力电池的严格要求及持续需求。在发展战略上,公司采取全局技术领先战略与规模化战略,引领能源变革。



动力电池行业正在迅速发展,通过实施全局技术领先战略,中创新航力求走在技术进步的最前沿。在先进化学储能材料、高性能电池、智能制造、新型电池、电池全生命周期管理技术等多个方面,公司不断加大研发投入并保持领先,确保产品在各应用领域的竞争优势。



与此同时,基于先进的技术实力、运营能力和制造能力,公司计划通过新建或扩建项目,进一步提高产能,以确保继续将优质的产品推向市场,并将之看作实现能源革新的重要一环。公司已于多地建立生产基地,包括常州、厦门、成都、武汉、合肥、江门及眉山等地。同时,也会持续寻求合适的地点及合作方适时新增生产基地,并积极向海外拓展。



以雄厚的核心竞争力为后盾,相信中创新航有能力带领行业上下游合作伙伴,促进发展可持续的动力电池生态系统。上市后,依托资本市场的蓄能,公司将积极把握新能源行业的最新机遇,提升在动力电池领域的领先地位,与产业链上下游的主要参与者建立各种战略合作伙伴关系,包括联合技术创新、产品开发层面的合作等,与合作伙伴互惠共赢,将可持续发展的理念贯彻始终。





